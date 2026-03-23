Гуцульщина. Гута. Село готується до президентського приїзду.
На крайньому подвірї прибирає стара жінка.
І от їй стає погано, вона втрачає свідомість і падає. А саме в цей момент поруч проїзжає президентський ескорт. Машини зупинились. Жінку підняли на ноги, дали їй води. Щаслива жінка (Ж) дякує Кучмі (К):
Ж.-Йой, дєкую Вам панусику....дєкую, лем така м бідна же ніц Вам на презент не маю.
К.-Та нічого не треба, лиш у жовтні за мене голосуйте.
Ж.-Та ци Ви здуріли панусику, я же на задницю гепнуласі, а не на голову!
