За выходные во Владимирской области произошли два серьезных пожара. Первый случился 21 марта в Вязниковском районе. В деревне Паустово, на 1‑м Вишневом переулке, загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания достигла 123 кв. м. На место выехали 4 единицы техники и 10 пожарных — благодаря их работе никто не пострадал.Второй пожар произошел днем позже, 22 марта, в Гороховце на улице Сиреневой. Огонь охватил квартиру в многоквартирном доме — предварительная площадь возгорания составила 30 кв. м. Из здания эвакуировали 10 человек, пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекли 5 единиц техники и 16 сотрудников МЧС.