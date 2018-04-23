Мероприятие направлено на предупреждение и снижение дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах и вблизи них...

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудники столичной Госавтоинспекции будут проверять соблюдение Правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями.В ходе мероприятия инспекторы дорожно-патрульной службы особое внимание будут уделять таким нарушениям Правил дорожного движения пешеходами, как переход улиц в неположенном месте, на красный сигнал светофора и перед близко идущим транспортом.Сотрудники полиции напомнят водителям о необходимости быть внимательнее к пешеходам, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в темное время суток, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно в местах, где возможно неожиданное появление детей. Также без внимания сотрудников ГИБДД не останутся нарушители правил парковки вблизи пешеходных переходов.Данное мероприятие направлено на предупреждение и снижение дорожно-транспортного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах и вблизи них.Столичная Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть вежливыми и проявлять уважение друг к другу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81