Он необходим для секретной связи в сфере гражданской обороны и защиты жителей

Он необходим для секретной связи в сфере гражданской обороны и защиты жителейАдминистрация Владимирской области готова заплатить за выделенный канал соеднинения VPN 2,4 млн рублей.Он нужен для секретной связи в сфере гражданской обороны и защиты населения. Серверная канала будет находиться в здании ведомства МЧС по Владимирской области. Ему нужна скорость 400 мегабит в секунду.Остальным 20 объектам, находящимся в разных частях региона на федеральной трассе М-7, достаточно скорости в 20 мегабит в секунду. Разрывы в сети не должны превышать 2,5 часов в месяц.