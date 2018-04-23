Беременная женщина в Китае спровоцировала общественный гнев cвоей выходкой. Она ставила подножку четырехлетнему мальчику, который из-за этого упал и ударился головой о пол.

Беременная женщина в Китае спровоцировала общественный гнев cвоей выходкой. Она ставила подножку четырехлетнему мальчику, который из-за этого упал и ударился головой о пол.На опубликованных кадрах видно, как ребенок забежал в кафе, в котором обедала женщина, чтобы взять палочки для еды. Из-за спешки он задел пластиковые занавески на входе, которые ударили беременную по лицу. По этой причине она разлила свой суп, передает Sohu.com. Женщина решила преподать урок "хулигану" и подставила ему подножку, когда тот выбегал на улицу. Ребенок упал и ударился затылком о пол. После этого его доставили в больницу. Видео вызвало бурную реакцию у общественности. Китайцы начали оскорблять беременную и желать ей неприятностей. Позже женщина сама явилась в полицию, и дело решили полюбовно.