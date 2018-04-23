Зомби-апокалипсис в Волгограде, веселящая шаурма в Уфе и падающие супермодели в Казани. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Зомби-апокалипсис в Волгограде, веселящая шаурма в Уфе ипадающие супермодели в Казани. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Пожар в детском саду в Дзержинске Нижегородской области.Дошкольное учреждение загорелось днем 23 апреля, эпицентр был в кабинетезаведующей. Противопожарная сигнализация сработала сразу, дети и персонал – около100 человек – были эвакуированы. Пожарные быстро прибыли на место происшествияи ликвидировали возгорание, сообщаетБолее серьезным стал инцидент в Богородске Нижегородскойобласти. Пожар вспыхнул на крупнейшем в регионе предприятии по выделке кож. Всеслучилось утром 23 апреля. Возгорание удалось локализовать около 11:00 наплощади приблизительно 1000 кв метров. Пожарные эвакуировали из здания около 150человек. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передаетПомочь ростовчанам обрести былую мужскую силу решила группаконтрабандистов. В прибывшей из Белоруссии посылке таможенники обнаружили тестостерон."Почтовое отправление в Гуково содержало запрещенные к ввозу препарарты,среди которых кроме тестостерона были оксандролон и станозолол", – сказанов сообщении ведомства. Сотрудники отдела дознания Ростовской таможни провелиобыски, возбуждено 4 уголовных дела по статье за контрабанду сильнодействующихи ядовитых веществ пишетНелегка работа простого российского предпринимателя. В этомсмогла на своем опыте убедиться жительница Казани. В столице Татарстана проходитрасширенное заседание Совета по предпринимательству при главе республики. Вовремя выступления бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова модель, стоящая в проходезала, упала в обморок. Предприниматели помогли девушке подняться, сообщаетЖителя Тюмени обокрала возлюбленная, с которой он состоял всвободных отношениях. Мужчина обратился в полицию 19 апреля. Он заявил, что изего дома украли мобильный телефон, ноутбук и деньги. Сумма причиненного ущербасоставила более 120 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что он находится всвободных отношениях с женщиной, у которой есть ключи от квартиры. Вещи пропалипосле ее последнего визита. Безработную 32-летнюю жительницу Тюмени разыскали. Похищенныевещи изъяли, а деньги дама успела потратить. Возбуждено уголовное дело, передает"Чудо-лекарство" от инсульта приобрела за 226тысяч рублей пожилая жительница Омска. 82-летняя пенсионерка стала жертвоймошенника, позвонившего ей по телефону. Неизвестный мужчина предложил женщинеимпортное лекарство от инсульта. Злоумышленник заверил пенсионерку, чтопрепарат редкий, и ей единственной в Омске удастся приобрести его с50-процентной скидкой. Пенсионерка перевела мошеннику деньги. Через некотороевремя мужчина вновь позвонил потерпевшей и сказал, что машина с препаратамиперевернулась, однако беспокоиться не стоит. Нужно лишь снова перевести емуденьги и после этого ждать посылку, пишет35-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению впричинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как установило следствие,приняв горячительного, ранее судимый гражданин вышел прогуляться. На улице онвстретил 19-летнюю студентку колледжа, познакомился с ней и пригласил ее вобщежитие. В процессе дальнейшего распития спиртного парочка поссорилась и мужчинавытолкнул девушку из окна. Девушке повезло отделаться травмами. Мужчина получилпять лет колонии строгого режима, сообщаетПьяная мать оставила 3-летнего ребенка в центреЕкатеринбурга. Гуляющего без присмтора ребенка нашла местная жительница. Женщинаотвела мальчика в полицию, а оттуда он попал в одну из детских больниц. 22апреля объявился отец мальчика, который прочитал об инциденте в СМИ. Онрассказал, что не видел сына и свою гражданскую жену с пятницы, 20 апреля. 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Образцы направлены наисследование, чтобы выяснить точный состав вещества. Работник заведения несчитает продажу насвая незаконным. О том, что это в стране запрещено, он якобыузнал только от полицейских, сообщаетВерховный суд оставил в силе приговор в отношении членовпреступной группы "Бородачи". Участники банды, трое жителей Бирска идвое уфимцев, ближайшие годы проведут в местах лишения свободы. Ранее суд в Башкириипризнал членов группировки виновными в вымогательстве, разбое, грабеже,похищении паспорта и умышленном повреждении чужого имущества. "Бородачи"получили от 7 до 9 лет лишения свободы, подали апелляцию, которую ВС отклонил,пишет