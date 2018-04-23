Зомби-апокалипсис в Волгограде, веселящая шаурма в Уфе и
падающие супермодели в Казани. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Зомби-апокалипсис в Волгограде, веселящая шаурма в Уфе и
падающие супермодели в Казани. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Пожар в детском саду в Дзержинске Нижегородской области.
Дошкольное учреждение загорелось днем 23 апреля, эпицентр был в кабинете
заведующей. Противопожарная сигнализация сработала сразу, дети и персонал – около
100 человек – были эвакуированы. Пожарные быстро прибыли на место происшествия
и ликвидировали возгорание, сообщает
Более серьезным стал инцидент в Богородске Нижегородской
области. Пожар вспыхнул на крупнейшем в регионе предприятии по выделке кож. Все
случилось утром 23 апреля. Возгорание удалось локализовать около 11:00 на
площади приблизительно 1000 кв метров. Пожарные эвакуировали из здания около 150
человек. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются, передает
Помочь ростовчанам обрести былую мужскую силу решила группа
контрабандистов. В прибывшей из Белоруссии посылке таможенники обнаружили тестостерон.
"Почтовое отправление в Гуково содержало запрещенные к ввозу препарарты,
среди которых кроме тестостерона были оксандролон и станозолол", – сказано
в сообщении ведомства. Сотрудники отдела дознания Ростовской таможни провели
обыски, возбуждено 4 уголовных дела по статье за контрабанду сильнодействующих
и ядовитых веществ пишет
Нелегка работа простого российского предпринимателя. В этом
смогла на своем опыте убедиться жительница Казани. В столице Татарстана проходит
расширенное заседание Совета по предпринимательству при главе республики. Во
время выступления бизнес-омбудсмена Тимура Нагуманова модель, стоящая в проходе
зала, упала в обморок. Предприниматели помогли девушке подняться, сообщает
Жителя Тюмени обокрала возлюбленная, с которой он состоял в
свободных отношениях. Мужчина обратился в полицию 19 апреля. Он заявил, что из
его дома украли мобильный телефон, ноутбук и деньги. Сумма причиненного ущерба
составила более 120 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что он находится в
свободных отношениях с женщиной, у которой есть ключи от квартиры. Вещи пропали
после ее последнего визита. Безработную 32-летнюю жительницу Тюмени разыскали. Похищенные
вещи изъяли, а деньги дама успела потратить. Возбуждено уголовное дело, передает
"Чудо-лекарство" от инсульта приобрела за 226
тысяч рублей пожилая жительница Омска. 82-летняя пенсионерка стала жертвой
мошенника, позвонившего ей по телефону. Неизвестный мужчина предложил женщине
импортное лекарство от инсульта. Злоумышленник заверил пенсионерку, что
препарат редкий, и ей единственной в Омске удастся приобрести его с
50-процентной скидкой. Пенсионерка перевела мошеннику деньги. Через некоторое
время мужчина вновь позвонил потерпевшей и сказал, что машина с препаратами
перевернулась, однако беспокоиться не стоит. Нужно лишь снова перевести ему
деньги и после этого ждать посылку, пишет
35-летний житель Ижевска предстал перед судом по обвинению в
причинении тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Как установило следствие,
приняв горячительного, ранее судимый гражданин вышел прогуляться. На улице он
встретил 19-летнюю студентку колледжа, познакомился с ней и пригласил ее в
общежитие. В процессе дальнейшего распития спиртного парочка поссорилась и мужчина
вытолкнул девушку из окна. Девушке повезло отделаться травмами. Мужчина получил
пять лет колонии строгого режима, сообщает
Пьяная мать оставила 3-летнего ребенка в центре
Екатеринбурга. Гуляющего без присмтора ребенка нашла местная жительница. Женщина
отвела мальчика в полицию, а оттуда он попал в одну из детских больниц. 22
апреля объявился отец мальчика, который прочитал об инциденте в СМИ. Он
рассказал, что не видел сына и свою гражданскую жену с пятницы, 20 апреля. По
словам мужчины, жена злоупотребляет спиртными напитками и нередко уходит из
дома, пишет
Прокуратура Красноармейского района Волгограда выявила факт
мошенничества в сфере недвижимости. Муниципальная квартира была приватизирована
по документам умершей 77-летней пенсионерки. Как показала проверка, 12 октября
прошлого года произведена государственная регистрация права собственности на
трехкомнатную квартиру. Причем сама собственница умерла еще в 2016 году – и
тогда же пропал ее паспорт. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с
квартирой, находящейся в собственности городского округа, передает
Киоск в Уфе торговал шаурмой и насваем. Сотрудники
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Башкирии решили проверить
заведение и обнаружили курительную смесь под прилавком. Полицейские также нашли
пластиковое ведро, в котором прятали 40 пакетиков с зеленовато-бурой массой. За
один такой пакетик работники общепита выручали 30 рублей. Образцы направлены на
исследование, чтобы выяснить точный состав вещества. Работник заведения не
считает продажу насвая незаконным. О том, что это в стране запрещено, он якобы
узнал только от полицейских, сообщает
Верховный суд оставил в силе приговор в отношении членов
преступной группы "Бородачи". Участники банды, трое жителей Бирска и
двое уфимцев, ближайшие годы проведут в местах лишения свободы. Ранее суд в Башкирии
признал членов группировки виновными в вымогательстве, разбое, грабеже,
похищении паспорта и умышленном повреждении чужого имущества. "Бородачи"
получили от 7 до 9 лет лишения свободы, подали апелляцию, которую ВС отклонил,
пишет