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<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-biblionoch-vo-vladimire.html" target="_blank">Библионочь во Владимире</a> - Спектакли от владимирских театров, литературные квесты и викторины, и даже кинопробы. Владимир в седьмой раз присоединился к всероссийской просветительской акции Библионочь. В областной научной библиотеке для гостей устроили конкурс чтецов, гадания, мастер-классы и даже разрешили спуститься в книгохранилище. Как читателей погружали в магию книги, расскажет Оксана Любимова.