Спектакли от владимирских театров, литературные квесты и викторины, и даже кинопробы. Владимир в седьмой раз присоединился к всероссийской просветительской акции Библионочь. В областной научной библиотеке для гостей устроили конкурс чтецов, гадания, мастер-классы и даже разрешили спуститься в книгохранилище. Как читателей погружали в магию книги, расскажет Оксана Любимова.
Спектакли от владимирских театров, литературные квесты и викторины, и даже кинопробы. Владимир в седьмой раз присоединился к всероссийской просветительской акции "Библионочь". В областной научной библиотеке для гостей устроили конкурс чтецов, гадания, мастер-классы и даже разрешили спуститься в книгохранилище. Как читателей погружали в магию книги, расскажет Оксана Любимова.