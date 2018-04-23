В Парке Горького под лозунгом
Беги ради жизни! состоялся 7-й благотворительный Забег 5275 фонда Линия
жизни. Принять участие в семейном празднике смогли все желающие с самым разным
уровнем спортивной подготовки.
В "Парке Горького" под лозунгом
"Беги ради жизни!" состоялся 7-й благотворительный Забег 5275 фонда "Линия
жизни". Принять участие в семейном празднике смогли все желающие с самым разным
уровнем спортивной подготовки.
К Забегу 5275 присоединились дети
от 7 лет – они пробовали свои силы в забеге на 1 км. Для участников постарше
были предусмотрены две дистанции на 5 и 10 км. Несмотря на холодное ветреное
утро, праздник удался – желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяч
человек, самому старшему бегуну исполнилось недавно 78 лет! Спасибо за
позитивное настроение нашему постоянному ведущему Дмитрию Михееву и новому
другу фонда 2-х кратной чемпионке мира по бодифитнесу Юлии Ушаковой.
"Потребность помогать есть у всех
независимо от статуса и возраста. Забег 5275 – это самая доступная возможность
привлечь внимание к здоровому образу жизни и спасению тяжелобольных детей", –
комментирует состоявшееся мероприятие президент фонда "Линия жизни" Фаина
Захарова.
На забеге фонд "Линия жизни"
помог собрать средства для Зелепукина Ивана 2005 г.р., проживающего в
подмосковном Ступино. Диагноз ребенка – остеосаркома дистального отдела правой
бедренной кости. Для проведения органосохраняющей операции Ивану требуется
онкологический раздвижной эндопротез.
Перед стартом забегов фонд
запустил флешмоб #шнуркидобра для привлечения внимания к возможностям детского
эндопротезирования при костных саркомах. Ведущий Дмитрий Михеев объяснил
собравшимся суть флешмоба и прямо на сцене связал свои шнурки со шнурками Фаины
Захаровой. "Такое простое действие, но попробуйте пройти несколько шагов? Вам
будет очень сложно. Вы почувствовали, что ждет ребенка, которому грозит
ампутация, – комментировал свои действия ведущий забега, – "Современный
высокотехнологичный эндопротез вытягивается с помощью специальных магнитов, а
это значит, что имплант будет расти вместе с ребенком!"
На старт Забега 5275 приехали
подопечные фонда "Линия жизни". Они приняли участие в благотворительном забеге.
Среди участников бежала также Юлия Ушакова заслуженный мастер спорта России по
бодибилдингу, мастер спорта России международного класса, мисс "Фигура Олимпия"
и звезды телеканала Musicbox. Среди них были замечены: Колесникова Диана,
Юрченко Григорий, Ахмедова Сабина, NJohn Евгений, Дафаловская Анастасия и Алекс
Симонс.
Благодаря Забегу 5275 фонд "Линия
жизни" помог уже 21 ребенку за 2012-2017 гг.
Подробные результаты забега можно посмотреть .