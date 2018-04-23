В Парке Горького под лозунгом Беги ради жизни! состоялся 7-й благотворительный Забег 5275 фонда Линия жизни. Принять участие в семейном празднике смогли все желающие с самым разным уровнем спортивной подготовки.

В "Парке Горького" под лозунгом"Беги ради жизни!" состоялся 7-й благотворительный Забег 5275 фонда "Линияжизни". Принять участие в семейном празднике смогли все желающие с самым разнымуровнем спортивной подготовки.К Забегу 5275 присоединились детиот 7 лет – они пробовали свои силы в забеге на 1 км. Для участников постаршебыли предусмотрены две дистанции на 5 и 10 км. Несмотря на холодное ветреноеутро, праздник удался – желающих бежать ради жизни собралось около двух тысяччеловек, самому старшему бегуну исполнилось недавно 78 лет! Спасибо запозитивное настроение нашему постоянному ведущему Дмитрию Михееву и новомудругу фонда 2-х кратной чемпионке мира по бодифитнесу Юлии Ушаковой."Потребность помогать есть у всехнезависимо от статуса и возраста. Забег 5275 – это самая доступная возможностьпривлечь внимание к здоровому образу жизни и спасению тяжелобольных детей", –комментирует состоявшееся мероприятие президент фонда "Линия жизни" ФаинаЗахарова.На забеге фонд "Линия жизни"помог собрать средства для Зелепукина Ивана 2005 г.р., проживающего вподмосковном Ступино. Диагноз ребенка – остеосаркома дистального отдела правойбедренной кости. Для проведения органосохраняющей операции Ивану требуетсяонкологический раздвижной эндопротез.Перед стартом забегов фондзапустил флешмоб #шнуркидобра для привлечения внимания к возможностям детскогоэндопротезирования при костных саркомах. Ведущий Дмитрий Михеев объяснилсобравшимся суть флешмоба и прямо на сцене связал свои шнурки со шнурками ФаиныЗахаровой. "Такое простое действие, но попробуйте пройти несколько шагов? Вамбудет очень сложно. Вы почувствовали, что ждет ребенка, которому грозитампутация, – комментировал свои действия ведущий забега, – "Современныйвысокотехнологичный эндопротез вытягивается с помощью специальных магнитов, аэто значит, что имплант будет расти вместе с ребенком!"На старт Забега 5275 приехалиподопечные фонда "Линия жизни". Они приняли участие в благотворительном забеге.Среди участников бежала также Юлия Ушакова заслуженный мастер спорта России пободибилдингу, мастер спорта России международного класса, мисс "Фигура Олимпия"и звезды телеканала Musicbox. Среди них были замечены: Колесникова Диана,Юрченко Григорий, Ахмедова Сабина, NJohn Евгений, Дафаловская Анастасия и АлексСимонс.Благодаря Забегу 5275 фонд "Линияжизни" помог уже 21 ребенку за 2012-2017 гг.Подробные результаты забега можно посмотреть .