Они нуждаются в оперативном вмешательстве

Они нуждаются в оперативном вмешательствеСпециалисты Бакулевского кардиоцентра осмотрели 46 детей с врожденной патологией сердца. Четверо из них нуждаются в оперативном вмешательстве, поэтому будут прооперированы в этом году.Выездную консультацию провели врач-кардиохирург отделения неотложной хирургии детей раннего возраста с врожденными пороками сердца Алексей Заграй и старший научный сотрудник отделения ультразвуковой диагностики Инесса Хачатурова.Одного из детей прооперируют в ближайшее время.