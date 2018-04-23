Меня за последние дни несколько раз просили прокомментировать ситуацию в Армении и то, что происходит сейчас в Ереване. Если честно, не очень хотелось это делать, просто потому, что я не специалист по армянской политике. Но потом я заметил два важных момента, связанных с тем, как российское общество реагирует на армянские события и решил об этой реакции поговорить действительно нужно.

Меняза последние дни несколько раз просили прокомментировать ситуацию в Армении ито, что происходит сейчас в Ереване. Если честно, не очень хотелось это делать,просто потому, что я не специалист по армянской политике. Но потом я заметилдва важных момента, связанных с тем, как российское общество реагирует наармянские события и решил об этой реакции поговорить действительно нужно.тому, что происходит в Армении, отношение не сказать что равнодушное, но будтобы лишенное эмоций. Это в прошлые годы у российского общества и пользователейсоцсетей было очень большое желание вникать в то, что происходит на Украине, вАрмении или еще где-нибудь, где разворачивался сценарий более-менее похожий нацветную революцию. Сейчас такого интереса нет. Однако, россиянам не пофиг, онипросто устали. Русские – добрые люди, и я не знаю другого настольковеликодушного и неравнодушного народа, но есть такая штука, как банальнаяэмоциональная усталость.прошлом даже рядовые россияне (не журналисты, не пропагандисты), а простыепользователи соцсетей от чистого сердца рвались кому-то что-то объяснять,что-то доказывать и так далее. Сейчас я уже не вижу подобной просветительскойсамодеятельности и считаю, что это не плохо, а хорошо. Рано или поздно, мы, какобщество, должны были повзрослеть и понять, что невозможно спасти тех, кто самсебя спасать не хочет. Или до такой степени сильно поверил в сказки о светломбудущем, что у него отшибло память и логическое мышление.Наэтом фоне уже появляются традиционные обвинения России в целом, и российскихвластей в частности, они, мол, "упустили Армению", недостаточно денегвложили в то, чтобы сделать Россию привлекательной для жителей Армении. Что,например, мы вложили меньше денег, чем американцы. Ну и как вишенка на тортевсегда следует фраза: "Россия должна что-то сделать, чтобы исправить этуситуацию". Я сейчас поступлю невежливо и отвечу прямо: запомните, Россия никомуи ничего не должна.Говоритьфразу "Россия должна" можно только в двух случаях. Случай первый:когда речь идет о каких-то обязательствах, которые Российская Федерация взялаперед своими гражданами, и эти обязательства зафиксированы в каких-то официальныхдокументах, начиная от Конституции и заканчивая программой действующегопрезидента или правительства. Случай второй: когда речь идет о каких-томеждународных обязательствах, которые Российская Федерация на себя приняла врамках каких-то международных договоров, конвенций, хартий и так далее. Все. УРоссии нет никаких обязательств заниматься объяснением гражданам соседних странтого, что если они разнесут свою страну по ливийскому или украинскому сценарию,то им будет жить "хреново". Вряд лироссийским налогоплательщикам есть интерес оплачивать из своего кармана усилияпо просвещению жителей сопредельных государств. Я твердо считаю, что есликому-то не хватило украинского, ливийского, египетского и других примеров, тотут уже ничего не поделаешь.Отдельнохочу остановиться на том, что у России якобы нет какого-то привлекательногообраза будущего, который должен конкурировать с американской мечтой илинадеждой на европейскую интеграцию, и будто бы по этому поводу должны страшнокомплексовать на тему что мы, как страна, еще не придумали какого-топрикольного пиар-прикрытия для операций по ограблению стран третьего мира. Якомплексовать по этому поводу отказываюсь, и своим согражданам тоже советую непариться. Кстати, конкретно в армянском случае, "российская мечта"гораздо круче американской, и для этого достаточно посмотреть на достиженияармянских бизнесменов в России. Кстати, мне кажется, если у кого-то и естькакие-то моральные обязательства в плане инвестиций в спасение Армении отхаоса, так это у них, а явно не у российских налогоплательщиков.последнее. Я не согласен с тем, что у нас нет какого-то исключительногоцивилизационного предложения для других стран. Когда вас и ваших детей придутубивать под прикрытием распространения демократии, а все западное сообществобудет называть ваших убийц умеренной оппозицией, мы можем прийти и поправить все.И это можем сделать только мы, потому что нас – никто не прогнет. Сирийцы ужезнают насколько это крутое предложение, и потому именно российские компаниибудут добывать сирийскую нефть и именно российская армия будет иметь базы вСирии.Меняеще с прошлого раза, когда в Ереване были уличные беспорядки, удивило то,насколько много среди комментаторов было людей, поддерживающих эти беспорядки. Которыеявно не понимали, насколько это предложение актуально для Армении. И еще. У насже есть дополнительная опция: те, кто хочет с нами сотрудничать, всегда смогутхорошо с нами заработать. Подчеркиваю – заработать с нами, а не за наш счет. Приэтом нас не обязательно любить. Эрдоган и Орбан не клялись в братской любви кМоскве, но это не мешает нашим странам вместе делать деньги.если в Ереване найдутся люди во власти, которые захотят принять этопредложение, то в Москве они всегда встретят потенциальных партнеров. Ну а еслив Ереване победит в вера в то, что Армении кто-то будет платить загеополитическую позицию (неважно пророссийскую или антироссийскую), то для страныэто закончится плохо. Но в Москве об этом никто не будет плакать. Москва слезамне верит, ей дело подавай.