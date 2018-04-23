Сергей Женовач официально занял пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Корреспондент Dni.Ru встретился с ним после назначения и представления труппе.

Сергей Женовач официально занял пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Корреспондент Dni.Ru встретился с ним после назначения и представления труппе.О том, что будет с Художественным театром дальше, Женовач сказал словами из чеховской пьесы "Три сестры": "Будем жить!" До конца сезона он будет осматриваться, знакомиться с коллективом, и никаких революционных преобразований осуществлять пока не планирует.Занимать рабочий кабинет Олега Табакова новый худрук пока не спешит. "Я говорил с Мариной Зудиной об этом, – пояснил Женовач Dni.Ru. – Там очень много личных вещей Олега Павловича и пока не хочется все это трогать. Я могу посидеть в уголке, мне иметь кабинет необязательно. Я, кстати, бывал в нем еще при Олеге Николаевиче (Ефремов, который с 1970 года возглавлял МХАТ СССР им. Горького, а после его раздела в 1987 году – МХТ им. Чехова, – Прим. ред.) бывал и при Олеге Павловиче. И поэтому этот намоленный кабинет я воспринимаю как часть легенды, а не как филиал музея имени Бахрушина (собрание артефактов и личных вещей великих актеров – Прим. ред.).Несколько лет назад к юбилею Олега Ефремова в МХТ появилось Ефремовское фойе, которое раньше называлось Зеленым. Кроме того, здесь существует его мемориальная гримуборная. экспозиции – костюмы, в которых он играл, макеты спектаклей, которые ставил, вещи из его рабочего кабинета – часы, пепельницы, подарки, многочисленные фотографии. Очевидно, что теперь подобным образом будет увековечена и память Олега Табакова, который руководил лучшим драматическим театром страны 18 лет. Великий артист и учитель, он достоин.