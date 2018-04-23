Можно перепробовать десятки дорогостоящих кремов, сывороток и масок, чтобы устранить видимые возрастные изменения, но факт остается фактом: скрыть от окружающих реальную цифру в паспорте с каждым годом становится все сложнее.

Можно перепробовать десятки дорогостоящих кремов, сыворотоки масок, чтобы устранить видимые возрастные изменения, но факт остается фактом:скрыть от окружающих реальную цифру в паспорте с каждым годом становится всесложнее.Какие детали выдают наш возраст Dni.Ru рассказал пластический хирург, ведущийэксперт клиники "Коррект" по малоинвазивнойпластике лица Илья Кисляков.СостояниекожиДаже при отсутствии морщин легко догадаться, что человекудалеко за 30 лет.Все дело в состоянии кожи. Сухая, дряблая, обезвоженная кожа, лишенная тонуса иестественного сияния (не путать с жирным блеском), – один из признаковстарения. Первые шаги, которые можно предпринять самостоятельно: здоровый сон,отказ от вредных привычек, культура питания, достаточное потребление чистой негазированнойводы, минимум стресса. Кожа будет выглядеть лучше, если добавитьпрофессиональный уход: врачи-косметологи располагают целым арсеналом средств иметодик, способных справиться с косметическими дефектами. В числе такихпроцедур – мезо– и плазмотерапия, пилинги и биоревитализация.ВзглядГорящие глаза и открытый взгляд – вот неотъемлемый "атрибут" молодости. С годами всеболее заметными становятся темные круги и мешки под глазами, брови и уголкиглаз постепенно опускаются, в области верхних век формируется выраженная кожнаяскладка… Как правило, такие изменения визуально добавляют 5–10 лет. Взглядтускнеет, а лицо кажется хмурым и уставшим. Кожа зоны вокруг глаз крайнечувствительна и требует деликатного ухода.Если возрастные метаморфозы еще не принялимасштабного характера, то будет достаточно домашнего ухода и бережныхкосметологических процедур. В противном случае нужно обращаться к пластическомухирургу. Вернуть молодость взгляду помогает блефаропластика, височный лифтинг,подтяжка бровей, комплексный малотравматичный миланский лифтинг.Овал лицаСреди российских женщин наиболее распространендеформационный тип старения. Лицо буквально "сползает" вниз: провисают щеки, формируются брыли и выраженный второйподбородок. Побороть такие изменения под силу только пластическому хирургу. "Золотым стандартом" подтяжки лица признанSMAS-лифтинг, обеспечивающий стойкий anti-age эффект. В ходе операциизадействуется не только кожа, но и глубокие структуры лица, а именномышечно-апоневротический слой, который располагается под гиподермальным слоем,состоит из мышц и соединительнотканных прослоек. MACS-лифтинг считается менеетравматичной методикой, так как он оставляет меньше видимых шрамов ипрактически исключает риск повреждения ветвей лицевого нерва. Эффективен он приумеренно выраженных возрастных изменениях: небольших брылях и относительнонебольших щеках при умеренно выраженном их провисании.Шея, зонадекольте и рукиПро кожу на этих участках часто забывают. А зря: каким быухоженным ни казалось лицо, дряблая кожа зоны декольте, горизонтальные "линии" на шее и выступающие венына кистях рук испортят общее впечатление о внешности. Процесс биологическогостарения запускается уже с 25 лет, а после 30 – ежегодно замедляется выработкаколлагена, и кожа начинает терять прежнюю эластичность и упругость. Негативноевлияние оказывают температурные перепады, длительное воздействие УФ-лучей, недостаточныйили неправильный уход. Увяданию кожи препятствуют пилинги, вызывающие контролируемыйожог кожи, и инъекционные методики. Восполнить утраченный объемподкожно-жировой клетчатки на кистях рук позволяет липофилинг – пересадкажировых клеток из зоны их избыточного отложения в зоны, где необходимдополнительный объем. Омоложение зоны шеи и декольте хирургическим путемдостигается за счет платизмопластики и подтяжки нижней зоны лица. Важно:проводить такие процедуры должен только опытный, высококвалифицированныйспециалист.ПолнотаОдна из теорий старения связываетвозрастные изменения с потерей объема тканей. И при старении лица мы частоможем наблюдать такую картину. Однако в ходе научных исследований доказано, чтолишний вес может способствовать развитию возрастных изменений. Кожарастягивается, истончается и становится менее защищенной от солнечногоизлучения. Усугубляет ситуацию нарушение обмена веществ и потеря мышечноймассы.При проблеме ожирения нужно регулярно контролировать состояние здоровья,так как избыточная масса тела повышает риск развития ряда заболеваний внутреннихорганов и систем. Вернуть фигуре привлекательные формы помогут занятия спортом,активный образ жизни, исключение вредной пищи, налаженный режим и рационпитания. Есть и более быстрый способ избавиться от килограммов и сформироватькрасивый силуэт: липосакция, липоскульптурирование тела (моделирование фигурыпутем перераспределения жировых клеток) и липофилинг.