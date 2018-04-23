Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируется увеличить программу внутренних заимствований.

Минфин попросит денег у россиян. В этом году планируетсяувеличить программу внутренних заимствований.Планы правительства нарушил нестабильный рубль, поэтомупрограмма заимствований может бытьувеличена примерно 200 миллиардов рубелей. Об этом сообщил глава департаментагосдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.Чиновник утверждает, что возможные изменения никак несвязаны с темой санкций. По его словам, объем чистого привлечения на внутреннемрынке может увеличиться в текущем году с 817 миллиардов рублей, предусмотренныхв бюджете, до одного триллиона.Известно, что Минфин пока не меняет планов по выходу навнешние рынки в 2018 году и не планирует отказываться от внешних заимствованийв пользу внутренних на фоне санкционного давления, сообщает "Интерфакс"."В целом ситуация достаточно спокойная, это видно по котировкам, никакоймассовой продажи российских бумаг не происходит", – отметил Вышковский.Стоит отметить, что россиян периодически просят затянуть ремни. Из-за большого дефицита Пенсионного фонда с2014 года государство заморозило накопительную часть пенсии – все взносы,которые работодатели переводят за своих сотрудников, идут на страховую часть.Правда,существующая система накопления будущих пенсий для граждан 1967 года рожденияпозже может быть пересмотрена. Совсем недавно чиновники начали анонсироватьреформы, необходимые для достижения целей, озвученных Владимиром Путиным впослании Федеральному собранию.Один из больших проектов, обсуждавшихся на коллегииМинистерства экономического развития, подразумевает изменение системыпенсионных накоплений. Министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться кидее индивидуального пенсионного капитала, которая активно обсуждалась в 2016году, но была отложена в связи с выборами.По его словам, нововведение позволитобеспечить граждан дополнительными доходами, а государство – средствами длядолгосрочных инвестиций. Другими словами, государство предлагает россиянам самимкопить себе на пенсию.