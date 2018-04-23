Актеров украинского комедийного телесериала Сваты внесены в базу данных сайта Миротворец. По мнению эксперта, это вызывает сомнения в умственных способностях создателей черного списка.

Актеров украинского комедийного телесериала "Сваты"внесены в базу данных сайта "Миротворец". По мнению эксперта, этовызывает сомнения в умственных способностях создателей "черного списка".В список запрещенного в России украинского сайта попалиартисты, ранее обделенные вниманием создателей базы данных. Это российский актерАндрей Леонов, а также актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк. Какутверждают инициаторы антиактерских санкций, вина артистов состоит в том, чтоони "сознательно нарушали государственную границу Украины".Увлечение создателей "Миротворца" комедийнымиактерами удивило члена экспертного совета по развитию информационного общества приГосдуме России Вадима Манукяна. Он заподозрил, что авторы списка решили снятькино с участием артистов из "Сватов" и "Папиных дочек"."Хотя, я подозреваю, что с ними никто из них не будетиметь дела. Они люди мирные, любят ездить в Крым, а не враждовать. Правда надсоздателями списка теперь еще больше будет людей смеяться, ведь эти актерылюбимы и в России и на Украине. Ну а сериал "Сваты" и вовсе снималсяна Украине, причем один из сезонов был полностью посвящен приключениям героев вКрыму", – поделился своими мыслями с изданием Dni.Ru Манукян.Напомним, что другие актеры из сериала "Сваты" -Николай Добрынин и Людмила Артемьева – попали в базу "Миротворца"летом прошлого года. Их обвинили не только в нарушении границ Украины, но и в"незаконной гастрольной деятельности". Чем вызвана задержка свнесением в черный список Леонова, Кравченко и Железняк, пока неясно.Компанию актерскому составу "Сватов" в базе "Миротворца"составляют, в частности, их коллеги по цеху Жанна Эппле, Сергей Баталов иНаталья Гвоздикова. С ними соседствует и известный российский музыкант ЮрийЛоза, передает RT.