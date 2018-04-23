Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретила известие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогини и принца Уильяма, ее супруга.

Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретилаизвестие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этомсообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогинии принца Уильяма, ее супруга.Известие о рождении наследника принца Уильяма и КейтМиддлтон восторженно встретила не только британский монарх, но и всякоролевская семья, отмечается в официальном Twitter Кенсингтонского дворца. Судя по всему, такие же эмоциииспытывает и вся Великобритания – посты с поздравлениями заполонили соцсети.Поздравила счастливую пару с рождением сына и британскийпремьер-министр Тереза Мэй. "Мои самые лучшие пожелания герцогу игерцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромногосчастья в будущем", – написала Мэй в том же Twitter.В соответствии с традицией, объявление о рождении ребенкавенценосной четы было вывешено во внутреннем дворе Букингемского дворца.народу радостную весть провозгласил глашатай, который каждый день в течениемесяца ожидал этого события у дверей, наряженный в традиционный костюм.Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогинюКембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальноеучреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов.Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 кг. Это уже третийребенок королевской четы – и пятый наследник в очереди на британский престол.