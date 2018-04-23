Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретила
известие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этом
сообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогини
и принца Уильяма, ее супруга.
Ее Величество королева Великобритании с восторгом встретила
известие о рождении третьего сына герцога и герцогини Кембриджских. Об этом
сообщил в Twitter Кенсингтонский дворец, который является резиденцией герцогини
и принца Уильяма, ее супруга.
Известие о рождении наследника принца Уильяма и Кейт
Миддлтон восторженно встретила не только британский монарх, но и вся
королевская семья, отмечается в официальном Twitter Кенсингтонского дворца. Судя по всему, такие же эмоции
испытывает и вся Великобритания – посты с поздравлениями заполонили соцсети.
Поздравила счастливую пару с рождением сына и британский
премьер-министр Тереза Мэй. "Мои самые лучшие пожелания герцогу и
герцогине Кембриджским с связи с рождением мальчика. Я желаю им огромного
счастья в будущем", – написала Мэй в том же Twitter.
В соответствии с традицией, объявление о рождении ребенка
венценосной четы было вывешено во внутреннем дворе Букингемского дворца.
А
народу радостную весть провозгласил глашатай, который каждый день в течение
месяца ожидал этого события у дверей, наряженный в традиционный костюм.
Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню
Кембриджскую доставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное
учреждение с частным отделением, предназначенным для специальных пациентов.
Роды прошли нормально, новорожденный весит примерно 3,8 кг. Это уже третий
ребенок королевской четы – и пятый наследник в очереди на британский престол.