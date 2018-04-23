20 апреля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер открылся Международный фестиваль актуальной фотографии и фотографической книги PHOTOBOOKFEST 2018. Он представил зрителю сразу две выставки: Я, Обломов молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия) и В поисках Ленина, авторами которой стали швейцарский фотограф Нильс Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер. И обе экспозиции – словно отображение эволюции осознания: собственного места и выбора дальнейшего пути, процесса одинаково сложного как для отдельного человека, так и для целой страны.

20апреля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер открылсяМеждународный фестиваль актуальной фотографии и фотографическойкниги PHOTOBOOKFEST 2018.Он представил зрителю сразу две выставки: "Я,Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия) и "В поискахЛенина", авторами которой стали швейцарский фотограф Нильс Акерманн ифранцузский журналист Себастьен Гобер. И обе экспозиции – словно отображениеэволюции осознания: собственного места и выбора дальнейшего пути, процессаодинаково сложного как для отдельного человека, так и для целой страны.В каждомиз нас есть немного ОбломоваПроект "Я, Обломов" японского фотохудожника ИкуруКуваджимы – победитель конкурса книжных макетов PHOTOBOOKFEST 2017. Главнымпризом для лучшего, по мнению жюри автора, прежде всего стала возможностьиздать одноименною фотокнигу. Но не только. Именно "Я, Обломов" стала одной издвух ключевых выставок, открывших фестиваль в 2018 году.Экспозиция, представленная в Белом зале Центрафотографии, объединяет около 40 работ, сделанных в жанре автопортрета. Всеобразы – внимательное прочтение русской классики – романа Ивана Гончарова"Обломов" иностранцем, много лет прожившим в России и пытающимся постичь покаеще чуждую ему ментальность."Я не рассчитывал на реакцию публики. Я хотелпоказать то состояние, в котором я оказался, прожив некоторое время напостсоветском пространстве – состояние замедления, рефлексии. Герой Обломоваоказался таким ключом к пониманию", – объяснил Икуру Куваджима.Москва, Самара, Киров, Казань, Симферополь, Алма-Ата, Киев, Бишкек, д. Морки в республикаМарий Эл – каждый город и населенный пункт, где побывал автор, с егоразмеренной или суетной жизнью, бытом и местами, ставшими декорациями дляфотографического действия, нашли отражение в фотопроекте.Икуру уверен, если бы он жил только в Москве, тои проект, скорее всего, не возник бы."Москва и вся Россия очень отличаются от Японии,а провинциальные города – от Москвы, – говорит Икуру. – И если вы ищетесовременный контекст, то он прост: людимного работают, а для чего?" Возможно, лежа на диване, как Обломов над этимвопросом стоит поразмышлять и нам с вами.Уничтожилисимвол – изменили себя?Мало кто задумывался о судьбедемонтированных памятниковкоммунистического прошлого. Проект "В поисках Ленина" фотографа Нильса Акерманнаи журналиста Себастьена Гобера наглядно показывает, что происходило ссоветскими символами в Украине напримере памятника Владимиру Ленину.В декабре2013 года авторы проекта оказались свидетелями сноса памятника Ленину толпойпротестующих на Бессарабской площади в Киеве. Люди били статую кувалдами сбольшой энергией, но от скульптуры отлетали лишь небольшие куски: казалось,расколоть и уничтожить ее невозможно, но к утру на площади не было уже ничего."Я подумал, – объясняет Нильс Акерманн, что этотпамятник в течение десятилетий нес некоепослание, а что, если мы посмотрим на него сейчас, полностью разрушенный? Этоможет быть интересный проект".Журналист и фотограф начали искать один монумент,а в итоге нашли десятки памятников по всей Украине. "Тогда в Киеве мы нашли часть другого памятника,а затем поехали по работе на Донбасс, в Славянск, Краматорск и там увиделинастоящий "ленинопад". Мы поняли – проект получил продолжение", – говоритНильс."Статуи, стоявшие на площадях, и казавшиесяскучными, изменились: одни лежат на свалках, стоят в лесу – бесхозные иразбитые и другие обрели хозяев, стали объектами искусства или былипереплавлены в новых героев: Дарта Вейдера и Тараса Бульбу. Каждый объектрассказывает свою историю", – добавил Себастьен Гобер. Однако авторырассказывают не только о судьбе памятников Ульянову-Ленину."Наш проект – не о Ленине. Он об Украине, -подчеркивает Гобер. – О том, как странапережила процесс декоммунизации, иногда мирный, иногда – разрушительный".В проекте нет ни одной постановочной фотографии,более того, ни один предмет около памятника не был убран или переставлен.В процессепоездок, превратившихся в большое исследование, журналист и фотограф сталкивались с различнымимнениями местных жителей: кто-то считает, что разрушение памятников Ленину -вандализм, кто-то – что это естественный процесс перемен, политический феномен,а кое-кто увидел в этом возможность для творческого самовыражения. Авторы нетранслируют ни одну точку зрения."Наше мнение не имеет значения. Мы не являемсячастью этой культуры. Вы видите, что тут есть подписи, это не только выставка,но и книга. В ней мы хотели дать голос тем людям, которые живут в тех местах,где мы были", – подчеркивает Нильс Акерманн.Премьера проекта "В поисках Ленина" состоялась летом 2017 года на главном фотофестивале Европы "LesRencontresd'Arles" в Арле (Франция). Выставку, имевшую большой успех, открывал президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Себастьена Гобера, для большим сюрпризом сталинтерес, который к проекту проявили зрители Франции, Испании, США и другихстран."Неоднозначные политические процессы мы сейчаснаблюдаем в Испании, США, Англии, где хотят поставить памятник Нельсону наТрафальгарской площади, говорит Себастьен Гобер. – И везде, где мы показываемвыставку, люди задаются вопросом: еcли убрать статуи, – та ли это магическаяформула, которая изменит страну?"