До начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ остается менее двух месяцев и российские болельщики все с большим нетерпением ожидают матча открытия на Лужниках, в котором сборная страны-хозяйки встретится с Саудовской Аравией. Россия остро нуждается в герое, который помог бы сборной достичь новых высот на Чемпионате мира FIFA и подарил бы стране столь долгожданный футбольный праздник. Этим героем вполне способен стать Федор Смолов. Сегодня 28-летний форвард Краснодара, безусловно, - главная надежда российской сборной на домашнем ЧМ.

Федор Смолов: К Чемпионату мира выйду на пик формыДо начала Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ остается менее двух месяцев и российские болельщики все с большим нетерпением ожидают матча открытия на Лужниках, в котором сборная страны-хозяйки встретится с Саудовской Аравией. Россия остро нуждается в герое, который помог бы сборной достичь новых высот на Чемпионате мира FIFA и подарил бы стране столь долгожданный футбольный праздник. Этим героем вполне способен стать Федор Смолов. Сегодня 28-летний форвард Краснодара, безусловно, - главная надежда российской сборной на домашнем ЧМ.А ведь еще каких-то 4-5 лет назад Смолов был одним из самых критикуемых игроков российского футбола. Над нападающим, который забивал по одному-два гола за сезон, откровенно посмеивались. Но обидные мемы и издевки остались далеко в прошлом. И вот почему.Причина №1. Смолов – самый стабильный нападающий РоссииСмолов неудержим: он становился лучшим бомбардиром двух предыдущих сезонов российской премьер-лиги, и является одним из лидеров бомбардирской гонки в нынешнем чемпионате. Кроме того, универсальный форвард с 5 голами возглавил список лучших снайперов сборной России в 2017 году.Федор Смолов: Взобраться на вершину гораздо легче, чем затем удержаться на ней, - говорит нападающий в интервью FIFA.com. – Во-первых, на каком-то этапе падает мотивация, потому что ты думаешь, что все вроде бы получается. Во-вторых, соперники к тебе начинают адаптироваться и относиться по-другому. По себе вижу: защитники теперь вообще не отходят, раньше такого не было. В таких условиях гораздо тяжелее подтверждать свой уровень. Но я стараюсь.Можно ли утверждать, что нынешний Смолов показывает лучший футбол в карьере?Федор Смолов: Вряд ли, - улыбается бомбардир, который за три сезона в составе Краснодара забил уже более 60 голов. - На пик собираюсь выйти к Чемпионату мира.Причина №2. Ценный опыт участия в Кубке Конфедераций FIFA 2017Матч открытия Кубка Конфедераций FIFA 2017 принес российским болельщикам немало позитивных эмоций. Команда-хозяйка турнира уверенно обыграла Новую Зеландию (2:0), а лидер нападения россиян Смолов забил гол и был признан лучшим игроком встречи. Однако дальше что-то пошло не так: последовали поражения от Португалии (0:1) и Мексики (1:2) и вылет из турнира чемпионов.Федор Смолов: Элементарно не хватило опыта, - сетует бомбардир. – Соперники не переиграли нас, а просто наказали за наши же ошибки. Взять хотя бы второй гол мексиканцев. Их игрок выбивает мяч со своей половины, а ты как раз в эту секунду отключился и потерял концентрацию. А когда включился обратно, соперник уже опередил тебя и забил. Нелепый гол.Мы проиграли в мелочах. Например, во втором тайме игры с Португалией я мог забить головой. Мне реально не хватило одного-двух сантиметров, чтобы нормально попасть по мячу. Знаю, что мог побежать в эту точку раньше, но... Думаю, этот опыт пригодится нам на Чемпионате мира. Потеря концентрации, медленное принятие решений – это просто недопустимо на турнирах такого уровня.Причина №3. Особая мотивацияУ Федора Смолова есть давняя мечта: он очень хочет попробовать силы в одном из ведущих европейских чемпионатов. Уже на протяжении нескольких лет форвард планомерно идет к поставленной цели и, кажется, уже ничто не может сбить его с курса.Федор Смолов: В 2016-м у меня было невероятное в финансовом плане предложение из Китая, - вспоминает Смолов. – Но я понимал: если сейчас соглашусь, то мои шансы поиграть в европейской топ-лиге сводятся к нулю. Как я мог отказаться от мечты ради денег?.Сейчас европейские клубы уровня Лиги чемпионов скептически относятся к российским игрокам. Я сам с этим столкнулся в трансферное окно. Если и готовы брать, то только в аренду с правом выкупа. Не хотят рисковать. Мне кажется, удачное выступление сборной России на Чемпионате мира может поменять отношение к нашим футболистам. У всех ребят может появиться реальный шанс уехать в европейский топ-чемпионат. Думаю, каждый в сборной хотел бы этого.Причина №4. Человек, который готов брать ответственность на себяВ марте сборной России пришлось пережить несколько крайне неприятных моментов: помимо болезненных поражений от Бразилии (0:3) и Франции (1:3) случилась еще и тяжелая травма Александра Кокорина. Из-за разрыва крестообразной связки колена форвард Зенита остался за бортом ЧМ-2018, а российская команда лишилась одного из ключевых игроков в атаке.Федор Смолов: Очень расстроен, что Саша получил такую серьезную травму, - говорит Смолов, который в товарищеском матче с Францией вывел команду на поле с капитанской повязкой. - Мы давно знакомы, еще в детстве выступали за одну команду. Играть с ним всегда очень комфортно, и сейчас было время наладить связь на поле к Чемпионату мира, жаль, что так вышло…Но я готов к тому, что придется брать на себя больше ответственности на поле. Я из тех футболистов, кто занимает активную позицию, кто неравнодушен к результату. Хотел бы, чтобы этот результат на ЧМ-2018 был максимально высоким. Тем более речь идет о домашнем турнире, мы можем рассчитывать на поддержку всей страны, да и группа нам досталась не такая сильная. Да, Уругвай - одна из ведущих сборных в мире. Благо игра с Уругваем – для нас заключительная в группе и можем решить все свои задачи в первых двух турах. Я настроен оптимистично.Причина №5. Игрок, который никогда не сдаетсяФедор Смолов по ходу карьеры не раз оказывался в отчаянных ситуациях, однако сумел справиться со всеми невзгодами: и с длительной голевой засухой, и с жесточайшей критикой прессы, и с невызовом на ЧМ-2014.Федор Смолов: У меня немного неоднозначное отношение к Фабио Капелло, - нападающий рассказывает о бывшем тренере сборной России. – С одной стороны, именно при этом тренере я впервые оказался в национальной команде. С другой стороны, было очень обидно и неприятно, когда он вдруг не вызвал меня на Чемпионат мира в Бразилии, при том что до этого на протяжении полутора лет постоянно приглашал в команду. Но я навсегда запомнил несколько его советов. Никогда себя не жалей, Работай вне зависимости от того, болит у тебя что-то или нет. Когда тяжело, вспоминаю его выражение лица и делаю через не могу. Эти советы Капелло очень мне помогли по жизни – я стараюсь никогда не сдаваться.Это интересноВ товарищеской игре против Испании (3:3) Федор Смолов забил последний гол сборной России в 2017 году. Он же забил первый гол команды в 2018-м, отличившись в игре с Францией (1:3).Или…или?Новая Зеландия в матче открытия КК-2017 или Саудовская Аравия в матче открытия ЧМ-2018?- Значимость матча с Саудовской Аравией выше, груз ответственности совсем иной. Кроме того, саудиты гораздо сильнее, чем команда Новой Зеландии.Стать лучшим бомбардиром ЧМ и войти в историю, как Олег Саленко, но при этом не выйти из группы, или выступить с командой в плей-офф, но самому показать не столь яркую игру?- Конечно, предпочту выход из группы. Намного лучше, если все игроки окажутся на коне, а не кто-то один.Кавани, Салах или Суарес?- Самый топ - Суарес. Давно наблюдаю за ним. Помимо того, что он забивает и отдает, сколько же он еще черновой работы проделывает, сколько пользы приносит команде, как прессингует защитников, как провоцирует соперника, как открывается!