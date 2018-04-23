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<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-festival-edy-vo-vladimire.html" target="_blank">Фестиваль еды во Владимире</a> - Всё о еде и футболе. Владимир готовится к проведению первого спортивно-гастрономического фестиваля. В эту субботу горожане бесплатно смогут попробовать кухню разных народов России, побывать на турнире по мини-футболу в лаптях и получить сувенир на память. Чем заняться на фестивале еды - подробнее расскажет Валерия Саенко.