19 апреля прошел вернисаж второго по счету фестиваля молодой актуальной фотографии и фотокниги Photobookfest 2018. Организатором и идеологом которого выступает Центр фотографии имени братьев Люмьер.

19 апреля прошел вернисаж второгопо счету фестиваля молодой актуальной фотографии и фотокниги Photobookfest 2018. Организатороми идеологом которого выступает Центр фотографии имени братьев Люмьер.Фестиваль представила главныйкуратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева–Литвинская. "Что же такое молодая актуальнаяфотография? Зачем она нужна в музейных и выставочных пространствах нашегогорода , ее важная роль в формировании обьективного и субьективного мышления всовременном обществе и многие другиенасущные вопросы , были заданы на открытии первых двух выставочных проектов в рамках PHOTOBOOKFEST2018", – сказала она.Выставка "В поисках Ленина",посвященная документированию процесса декоммунизации в Украине и презентованнаяв 2017 году в Арле (Франция), проехала по музеям Европы и Латинской Америки, а сейчас открылась в Москве при поддержке фонда"Прогильвеция". Проект представили его авторы: швейцарский фотограф НильсАкерманн и французский журналист Себастьен Гобер."Проект “В поисках Ленина”начинался как небольшое путешествие двух друзей, меня и Себастьена, – сказалНильс Акерманн. – Через эту серию мы хотели показать тонкость процессадекоммунизации. Отношение к своему прошлому– вопрос универсальный и актуальный для многих стран, не только Украины,еще и США, Испании и многих других. Мы рады, что после того, как мы выставлялипроект в Европе, мы можем показать его здесь. Отношение россиян к Ленинузначительно отличается от восприятия вождя европейцами, поэтому выставка вМоскве очень важна. Мы надеемся, что этот проект будет отправной точкой длядискуссии, и нам интересно ваше мнение!"Выставка "В поисках Ленина"плавно переходит в фотокнижный проект коллектива Zoopark publishing "Капсула". В основу экспозиции Татьяны Палыгии Александра Бондаря лег текст из вскрытой капсулы времени, замурованной встену новосибирского дома культуры в 1967 году и извлеченной в 2017 году к 100-летиюОктябрьской революции.Программный директор PHOTOBOOKFEST2018 Екатерина Зуева рассказала, что "Капсула"тематически соединяет выставки Photobookfest. Проект Zoopark publishing основан на тексте, которыйнаталкивает на размышления о взаимосвязи прошлого и настоящего. И фестивальпосвящен актуальной фотографии, фотокниге и печатным практикам, связанным сфотографией.Второй фотографический проект,который представили на вернисаже, посвящен новому взгляду на классический романИвана Гончарова. Выставка "Я, Обломов" включает автопортреты японскогофотографа Икуру Куваджимы. Эта по-японски аккуратная серия важна не толькогеографией (Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара,д. Морки), но и многообразием пространств для размышления, в которыхнаходит себя спящим Икуру Обломов."Проект Икуру родился из книги, -поделилась Екатерина Зуева. - “Я,Обломов” предлагает зрителю подумать о прошлом в контексте классики русскойлитературы. Эта выставка показываетвзгляд человека другой культуры на нас".Сам автор серии "Я, Обломов"Икуру Куваджима подчеркнул, что воплощение его проекта в пространстве Центрафотографии получилось ярким и модерновым.В рамках открытия Photobookfestпрошла дискуссия "В поисках Ленина", посвященная вопросам декоммунизации в постсоветскихстранах, узаконенного вандализма, культурных кодов в искусстве. Средиучастников были Наталья Григорьева– Литвинсая, Нильс Акреманн, Себастьен Гобер,Николай Сванидзе, Дмитрий Быков, Станислав Кучер.Кураторы фестиваля сообщили, чтоPhotobookfest включит обширную образовательную программу с участием отечественных и зарубежных экспертов: лекции, мастер-классы,круглые столы, порфолио-ревю. А уже в 17 мая откроется первая в России выставкафотографий голландского фотоагентства NOOR "NOOR. Иди и смотри".