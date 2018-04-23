19 апреля прошел вернисаж второго
по счету фестиваля молодой актуальной фотографии и фотокниги Photobookfest 2018. Организатором
и идеологом которого выступает Центр фотографии имени братьев Люмьер.
19 апреля прошел вернисаж второго
по счету фестиваля молодой актуальной фотографии и фотокниги Photobookfest 2018. Организатором
и идеологом которого выступает Центр фотографии имени братьев Люмьер.
Фестиваль представила главный
куратор Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева–Литвинская. "Что же такое молодая актуальная
фотография? Зачем она нужна в музейных и выставочных пространствах нашего
города , ее важная роль в формировании обьективного и субьективного мышления в
современном обществе и многие другие
насущные вопросы , были заданы на открытии первых двух выставочных проектов в рамках PHOTOBOOKFEST2018", – сказала она.
Выставка "В поисках Ленина",
посвященная документированию процесса декоммунизации в Украине и презентованная
в 2017 году в Арле (Франция), проехала по музеям Европы и Латинской Америки, а сейчас открылась в Москве при поддержке фонда
"Прогильвеция". Проект представили его авторы: швейцарский фотограф Нильс
Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер.
"Проект “В поисках Ленина”
начинался как небольшое путешествие двух друзей, меня и Себастьена, – сказал
Нильс Акерманн. – Через эту серию мы хотели показать тонкость процесса
декоммунизации. Отношение к своему прошлому
– вопрос универсальный и актуальный для многих стран, не только Украины,
еще и США, Испании и многих других. Мы рады, что после того, как мы выставляли
проект в Европе, мы можем показать его здесь. Отношение россиян к Ленину
значительно отличается от восприятия вождя европейцами, поэтому выставка в
Москве очень важна. Мы надеемся, что этот проект будет отправной точкой для
дискуссии, и нам интересно ваше мнение!"
Выставка "В поисках Ленина"
плавно переходит в фотокнижный проект коллектива Zoopark publishing "Капсула". В основу экспозиции Татьяны Палыги
и Александра Бондаря лег текст из вскрытой капсулы времени, замурованной в
стену новосибирского дома культуры в 1967 году и извлеченной в 2017 году к 100-летию
Октябрьской революции.
Программный директор PHOTOBOOKFEST2018 Екатерина Зуева рассказала, что "Капсула"
тематически соединяет выставки Photobookfest. Проект Zoopark publishing основан на тексте, который
наталкивает на размышления о взаимосвязи прошлого и настоящего. И фестиваль
посвящен актуальной фотографии, фотокниге и печатным практикам, связанным с
фотографией.
Второй фотографический проект,
который представили на вернисаже, посвящен новому взгляду на классический роман
Ивана Гончарова. Выставка "Я, Обломов" включает автопортреты японского
фотографа Икуру Куваджимы. Эта по-японски аккуратная серия важна не только
географией (Казань, Симферополь, Москва, Киров, Алма-Ата, Киев, Бишкек, Самара,
д. Морки), но и многообразием пространств для размышления, в которых
находит себя спящим Икуру Обломов.
"Проект Икуру родился из книги, -
поделилась Екатерина Зуева. - “Я,
Обломов” предлагает зрителю подумать о прошлом в контексте классики русской
литературы. Эта выставка показывает
взгляд человека другой культуры на нас".
Сам автор серии "Я, Обломов"
Икуру Куваджима подчеркнул, что воплощение его проекта в пространстве Центра
фотографии получилось ярким и модерновым.
В рамках открытия Photobookfest
прошла дискуссия "В поисках Ленина", посвященная вопросам декоммунизации в постсоветских
странах, узаконенного вандализма, культурных кодов в искусстве. Среди
участников были Наталья Григорьева– Литвинсая, Нильс Акреманн, Себастьен Гобер,
Николай Сванидзе, Дмитрий Быков, Станислав Кучер.
Кураторы фестиваля сообщили, что
Photobookfest включит обширную образовательную программу с участием отечественных и зарубежных экспертов: лекции, мастер-классы,
круглые столы, порфолио-ревю. А уже в 17 мая откроется первая в России выставка
фотографий голландского фотоагентства NOOR "NOOR. Иди и смотри".