Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пострадал от стихии. Рабочие оперативно устранили повреждения.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пострадал от стихии.Рабочие оперативно устранили повреждения.Снимки серьездных разрушений во дворе звезд в подмосковном селе Грязьопубликовал в Instagram сам Максим. К большой радости фанатов, никто изчленов знаменитой семьи и их окружения не пострадал."Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствийурагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, котораясмяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощникипо хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственнымисилами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых ветокпроводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь ударвзял наш", – написал юморист под фото.Поклонники тут же отреагировали на пост. Они очень обрадовались,что обошлось без человеческих жертв и выразили сожаление по поводу упавшегодерева."Липу жаль хорошее деревополезное. Новое надо посадить (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалколипу😞 Какая у нее дальнейшая судьба? Пойдет надрова😭","Жаль липу,хорошо,что никто из людей не пострадал","Вот это да! Хорошо что никого не зацепило!","Ох ничего себе! Хорошо что никто не пострадал","Да уж, с погодой перебор какой то твориться ,липы по 200 лет росли себе и не падали во время ураганов которых за 200 лет немало было, а тут падать стали не пойми с чего!", "Кашмар такоедерево😳😳 ведь и убить кого нибудь могло!", "хорошо, что всё хорошо закончилось....", "Липу жалко конечно".