Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пострадал от стихии.
Рабочие оперативно устранили повреждения.
Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина пострадал от стихии.
Рабочие оперативно устранили повреждения.
Снимки серьездных разрушений во дворе звезд в подмосковном селе Грязь
опубликовал в Instagram сам Максим. К большой радости фанатов, никто из
членов знаменитой семьи и их окружения не пострадал.
"Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий
урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая
смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники
по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными
силами восстановили ковку. P.S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток
проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар
взял наш", – написал юморист под фото.
Поклонники тут же отреагировали на пост. Они очень обрадовались,
что обошлось без человеческих жертв и выразили сожаление по поводу упавшего
дерева.
"Липу жаль хорошее дерево
полезное. Новое надо посадить (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Жалко
липу😞 Какая у нее дальнейшая судьба? Пойдет на
дрова😭",
"Жаль липу,хорошо,что никто из людей не пострадал",
"Вот это да! Хорошо что никого не зацепило!",
"Ох ничего себе! Хорошо что никто не пострадал",
"Да уж, с погодой перебор какой то твориться ,
липы по 200 лет росли себе и не падали во время ураганов которых за 200 лет не
мало было, а тут падать стали не пойми с чего!", "Кашмар такое
дерево😳😳 ведь и убить кого нибудь могло!", "хорошо, что всё хорошо закончилось....", "Липу жалко конечно".