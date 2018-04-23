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<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-gorozhane-za-chistyj-vladimir.html" target="_blank">Горожане за чистый Владимир!</a> - Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля. Вместе с участниками субботника на генеральную уборку и посадку деревьев вышла Валентина Мартынова.