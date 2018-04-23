Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля. Вместе с участниками субботника на генеральную уборку и посадку деревьев вышла Валентина Мартынова.
Навели чистоту и порядок. Более 20 тысяч владимирцев приняли участие в общегородском весеннем субботнике. Уборку мусора и листвы провели в спальных районах города, парках и скверах. Месячник по санитарной очистке областного центра после зимы продлится до 30 апреля. Вместе с участниками субботника на "генеральную" уборку и посадку деревьев вышла Валентина Мартынова.