С наступлением тепла, на дорогах города появляется все больше детей на двухколесных транспортных средствах, а также роликах и моноколесах...

С наступлением тепла, на дорогах города появляется все больше детей на двухколесных транспортных средствах, а также роликах и моноколесах.Чтобы предупредить несчастные случаи с детьми и подростками на дорогах нашего города сотрудники Госавтоинспекции Зеленоградского округа посетили старшеклассников ГБОУ Школа № 1150.Инспекторы рассказали учащимся о состоянии аварийности на территории округа, обозначили основные причины дорожно-транспортного травматизма и привели примеры дорожно-транспортных происшествий с участием детей.Сотрудники ГИБДД рассказали о безопасном поведении на улицах столицы, а также пояснили, какие бывают «дорожные ловушки» и как в них не попасть.В заключение встречи, ребятам показали видеоролики на тему безопасности на дороге и школьники самостоятельно смогли проанализировать причины ДТП.Столичная Госавтоинспекция призывает родителей каждый раз, выходя из дома, напоминать своему ребенку о необходимости неукоснительного соблюдении Правил дорожного движения, ведь именно от этого зависит его здоровье, а иногда и жизнь участника дорожного движения.