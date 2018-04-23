Ураган в выходные оставил без света более 9 тысяч жителей Владимирской области. Мощный циклон накрыл наш регион ещё в субботу. Его вторая волна пришлась на утро воскресенья. Порывы ветра достигали 25-ти метров в секунду. Стихия обрывала линии электропередач. В результате блэкаут произошёл в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском, Камешковском и других районах.

Ураган в выходные оставил без света более 9 тысяч жителей Владимирской области. Мощный циклон накрыл наш регион ещё в субботу. Его вторая волна пришлась на утро воскресенья. Порывы ветра достигали 25-ти метров в секунду. Стихия обрывала линии электропередач. В результате блэкаут произошёл в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском, Камешковском и других районах. Всего пострадало 12 муниципальных образований. В отличие от столичного региона, где ураган привёл к человеческим жертвам, в нашей области трагических последствий удалось избежать. По информации МЧС, повреждённых кровель домов и падения рекламных конструкций не зарегистрировано, пострадавших среди населения нет. Зато коллапс случился с электроснабжением. Устраняли последствия циклона 36 бригад энергетиков. На помощь владимирцам приехали даже нижегородские коллеги. Помогали и спасатели. Ликвидацией последствий сильного ветра специалисты занимались весь воскресный день.Пётр Денисов, зам. начальника ГУ МЧС России по Владимирской области 22 апреля 2018 г. : "По состоянию на 13.00 имеем мы пять муниципальных образований, на территориях которых отключено 18 населённых пунктов, в которых проживает чуть более 2 тысяч человек. Сил и средств достаточно, вопросов жизнеобеспечения населения с отключением электроэнергетики не нарушались. То есть вопросы с обеспечением водой, теплом находятся в стабильном функционировании".Как сообщили в МЧС, полностью восстановить электроснабжение в регионе удалось только к 8-ми часам вечера воскресенья. В ближайшие дни по прогнозам синоптиков подобных циклонов не ожидается.