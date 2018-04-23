Смертельная авария в Коврове. На Комсомольской улице в дерево влетела иномарка. Предварительно, 29-летний водитель Митсубиси-Лансер не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Там автомобиль протаранил дерево. Водитель получил телесные повреждения, но выжил. А вот его 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.
Смертельная авария в Коврове. На Комсомольской улице в дерево влетела иномарка. Предварительно, 29-летний водитель "Митсубиси-Лансер" не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Там автомобиль протаранил дерево. Водитель получил телесные повреждения, но выжил. А вот его 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.