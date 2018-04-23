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<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-inomarka-vletela-v-derevo.html" target="_blank">Иномарка влетела в дерево</a> - Смертельная авария в Коврове. На Комсомольской улице в дерево влетела иномарка. Предварительно, 29-летний водитель Митсубиси-Лансер не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Там автомобиль протаранил дерево. Водитель получил телесные повреждения, но выжил. А вот его 28-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.