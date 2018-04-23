Американская исполнительница Бейонсе выступила
на фестивале Coachella c младшей сестрой Соланж. Однако во время их совместного
номера произошел досадный конфуз.
Американская исполнительница Бейонсе выступила
на фестивале Coachella c младшей сестрой Соланж. Однако во время их совместного
номера произошел досадный конфуз.
Ничего
не предвещало беды, девушки эффектно танцевали. ЧП
произошло, когда они решили
обняться. Младшая сестра не удержала равновесие на сцене и рухнула на Бейонсе, передает TIME.
Зрители запечатлели
неловкий момент на свои телефоны, и вскоре видео попало в Сеть. Но несмотря на неудачу, певицы продолжили выступление так, будто
ничего не случилось.