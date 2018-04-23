Американская исполнительница Бейонсе выступила на фестивале Coachella c младшей сестрой Соланж. Однако во время их совместного номера произошел досадный конфуз.

Американская исполнительница Бейонсе выступилана фестивале Coachella c младшей сестрой Соланж. Однако во время их совместногономера произошел досадный конфуз.Ничегоне предвещало беды, девушки эффектно танцевали. ЧПпроизошло, когда они решилиобняться. Младшая сестра не удержала равновесие на сцене и рухнула на Бейонсе, передает TIME.Зрители запечатлелинеловкий момент на свои телефоны, и вскоре видео попало в Сеть. Но несмотря на неудачу, певицы продолжили выступление так, будтоничего не случилось.