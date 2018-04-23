Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму сына. Ребенок стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.

Кейт Миддлтон подарила принцу Уильяму сына. Ребенок стал пятым в очереди престолонаследия и шестым правнуком правящей королевы Великобритании Елизаветы II.Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма и герцогиня Кембриджская, родила третьего ребенка – мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца. Роды прошли в больнице Святой Марии в Паддингтоне, где герцогиня родила обоих старших детей