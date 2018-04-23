Фигуристку Татьяну Навку поздравляют с радостным событием. Олимпийская чемпионка объявила о появлении нового члена семьи.

Фигуристку Татьяну Навку поздравляют с радостным событием.Олимпийская чемпионка объявила о появлении нового члена семьи.В своем Instagram Татьяна опубликовала фотографию, накоторой изображены сама спортсменка и ее младшая дочь Надежда с младенцем наколенях. " А у нас большая радость, у нас пополнение. Я стала тетей🙏🏻🙏🏻🙏🏻🐣🐣🐣", – подписала Навка под публикацией.Отметим, что пол и имя новорожденного пока держится в тайне.Также точно неизвестно, кто мама младенца.Пользователи соцсети предположили, что это может быть младшая сестра фигуристкиНаталья Навка. Однако на свежих фотографиях в микроблоге, у родственницы незамеченно никакихпризнаков беременности.Ранее у Натальи не было своих детей. В 2012 году СМИ сообщали, что она вышла замуж. Однако, про ее личную жизнь ничего подробно не известно. Не удивительно, что поклонники Татьяны тут же решили, что мамой малыша могла стать Навка-младшая, сообщает letidor.ru.недавнем интервью Татьяна рассказала, что готова подарить мужу сына. По признаниюолимпийской чемпионки она дважды надеялась произвести на свет наследника, носудьба подарила ей только дочек Александру и Надежду."Третий точно будетмальчик! Я постоянно об этом думаю, что пора бы. Так что, Дмитрий Сергеевич,вам никуда не деться!" – шутила Татьяна. Мечтой стать мамой мальчика Татьянаподелилась на съемках программы "Секрет на миллион".Добавим, что недавно Навка с размахом отметила день рождение.Дочери приготовили Татьяне трогательные сюрпризы, которые довели Татьяну дослез. Старшая наследница Александра исполнила для матери песню. Спортсменка несмогла сдержать эмоций. Она поделилась трогательным моментом с подписчиками всоциальной сети.Младшая дочь Надежда тоже порадовала еепоздравлением. Она прочитала для мамы стихотворение. Навка похвасталасьталантами девочки в своем микроблоге.