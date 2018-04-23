Григорий Лепс с композицией Я скучаю по нам прежним выступил на концерте Шансон года. А за кулисами Кремлевского дворца с артистом встретился корреспондент Dni.Ru.

Григорий Лепс с композицией "Я скучаю по нам прежним" выступил на концерте "Шансон года". А за кулисами Кремлевского дворца с артистом встретился корреспондент Dni.Ru.Увидеть столицу Соединенного Королевства Григорию Лепсу в ближайшее время не светит. Он хотя и прославился песней "Я уеду жить в Лондон", но поехать туда не может – находится в черном списке нежелательных персон. "Да и *** с ним!", – выругался певец на вопрос корреспондента Dni.Ru, не печалится ли он о попадании под западные санкции. А потом, подумав, добавил: "Лондон – красивый город, но меня туда не пускают. Так что пусть туда Тимати ездит – его, кажется, нет в списке нон-грата".Рэпера Тимати Лепс вспомнил неслучайно – у них вместе записано несколько композиций. А на концерт "Шансон года" 55-летний Григорий и вовсе пришел в черной молодежной рэперской кепке, демонстрируя тем самым продвинутость и близость к молодежи.Напомним, в 2016-м году артисту было отказано в посещении Великобритании. "Мои документы рассматривали сто двадцать дней и в итоге завернули без объяснения причин", – жаловался позднее артист. При этом у его дочери Евы проблем с получением визы на Туманный Альбион не было – она отправилась туда в компании подруг.А тремя годами ранее музыканту было отказано во въезде в США – Лепс угодил в санкционный список Министерства финансов Америки. Российского артиста тогда обвинили в том, что он якобы причастен к некой преступной организации "Братский круг". Лепс тогда назвал все эти обвинения бредом и предложил американцам в таким случае "выкопать" и посадить великого Фрэнка Синатру, которого в свое время обвиняли в причастности к мафии.А России Лепс считается одним из самых высокооплачиваемых артистов. Но на прямой вопрос корреспондента Dni.Ru об этом, ответил категорично: "Почему же "один из"? Я – самый богатый!"