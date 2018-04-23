Бывший супруг Виктории Дайнеко барабанщик Дмитрий Клейман показал новые фото с возлюбленной. Многочисленные поклонники обратили внимание на округлившийся живот сексапильной блондинки.

Бывший супруг Виктории Дайнеко барабанщик Дмитрий Клейман показал новые фото с возлюбленной. Многочисленные поклонники обратили внимание на округлившийся живот сексапильной блондинки.Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман расстались вскоре после заключения брака, причем их развод сопровождался некрасивой шумихой в прессе. Вначале певица дала сенсационное интервью, в котором объяснила причины разрыва, а потом свою версию событий в другом интервью представил музыкант. "Я долго молчал. Молчал и терпел, когда моя жена унижала меня, выносила дела нашей семьи в интернет на всеобщее обозрение и поругание", – заявил оскорбленный музыкант.Интервью Клеймана произвело эффект разорвавшейся бомбы. Общественность разделилась на тех, кто поддерживал Дмитрия, и других, кто встал на сторону Виктории. Барабанщик признался, что сейчас вообще не контактирует с артисткой, поскольку та его "везде заблокировала", поэтому он не может видеться с их маленькой дочкой. Кстати, ее имени журналисты так до сих пор наверняка не знают.Однако музыканту недолго осталось переживать. Судя по свежим фото, новая возлюбленная Клеймана беременна. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий опубликовал снимок, на котором снят вместе с любимой женщиной. Сексапильная блондинка по имени Дарья запечатлена в обтягивающем темном платье, которое сильно обтягивает фигуру.Особо внимательные подписчики пришли к выводу, что у девушки явно округлился живот. "Она что беременная? Такой живот! Можно поздравлять с пополнением? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "дааа, я тоже подумала, что беременна))", "здорово! Поздравляю! а у вас будет мальчик или девочка?", "ждут Малыша))) как классно!!!" – высказались поклонники.