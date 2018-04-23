В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля,
возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшего
президента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят в
нескольких районах города.
В столице Армении Ереване в понедельник, 23 апреля,
возобновились протесты оппозиции против нового премьер-министра и бывшего
президента страны Сержа Саргсяна. По сообщениям СМИ, акции проходят в
нескольких районах города.
Шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из акций
началась у Ереванского государственного университета. Протесты продолжаются уже без
главных лидеров. Накануне правоохранительные органы республики задержали
депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна, Арарата Мирзояна, а также одного
из координаторов акций – Армена Григоряна.
В настоящее время власти контролируют ситуацию в стране.
Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что вводить режим
чрезвычайного положения пока не планируется. "Мое желание, и я уверен, желание
всех наших соотечественников, – чтобы необходимости в ведении режима
чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем", – сказал он. Руководитель военного ведомства напомнил, что в законодательстве Армении прописана процедура
привлечения вооруженных сил в случае введения чрезвычайного положения.
Между тем из-за продолжающихся протестов россияне уже
отказываются от оплаченных турпутевок в Армению. При этом покупать новые туры
они не спешат, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию
туроператоров России (АТОР).
Эксперты не исключают, что в происходящем в стране имеется
иностранный след. По мнению заместителя декана факультета мировой экономики и
мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, протестные акции против избрания
премьер-министром Сержа Саргсяна являются "абсолютными провокациями",
организованными из-за рубежа.
Однако эксперт усомнился, что действия митингующих могут
привести к каким-либо изменениям в республике. "В Армении сильная
государственность, крепкие институты власти. Парламент пользуется
уважением", – сказал политолог в интервью РИА Новости. Он напомнил, что
подобные события в республике происходят уже не в первый раз.
Напомним, протестные акции против избрания Саргсяна начались 13 апреля.
В рамках нового госустройства республику фактически возглавляет
премьер-министр. Оппозиция обвиняет бывшего президента в неэффективном
управлении и ухудшении экономической ситуации. 17 апреля протестующие объявили
о начале "бархатной революции". В тот же армянский парламент избрал
Саргсяна на пост главы кабинета министров.
В минувшее воскресенье прошли переговоры Саргсяном и
Пашиняном. Они длились несколько минут и закончились безрезультатно. По словам
премьер-министра, действия оппозиции являются шантажом. Глава кабмина призвал
протестующих вернуться в правовое поле.