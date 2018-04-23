В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии невмешательства России в выборы.

В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативныетребования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставительпрезидента России по вопросам международного сотрудничества в областиинформационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал словаамериканского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готовконсультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условииневмешательства России в выборы.По словам сотрудника МИДа, если Хантсман ждет подобныхгарантий, то он "ошибся страной". Крутских подчеркнул, что Москва несобирается делать никаких односторонних заявлений и признавать вину за некиеинциденты, к которым она не имеет никакого отношения. Об этом дипломат заявил винтервью изданию .При этом американская сторона, подчеркнул Крутских, ссылаясьна данные СМИ в самих США, вмешивались в дела иностранных государств минимум 85раз. В числе этих стран значится и Россия, добавил сотрудниквнешнеполитического ведомств"Если о чем-то договариваться, то только о взаимныхгарантиях. А лучше – об универсальных гарантиях и правилах поведения, как ужемного лет предлагает Россия", – сказал Крутских. По его словам, выполнятьчьи-либо ультиматумы и требования Россия не будет, пишет .И без того непростые отношения двух стран осложнилисьвыборов президента США в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат отРеспубликанской партии Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что Москва якобывмешивалась в предвыборную кампанию, в том числе посредством хакерских атак на базыданных Демократической партии, из-за чего достоянием общественности сталапереписка кандидата от демократов Хиллари Клинтон.Россия неоднократно подчеркивала свою непричастность кподобным манипуляциям. В отношении предполагаемого вмешательства в выборыКонгресс США начал расследование. Американские парламентарии полагают, чтоокружение Трампа могло иметь некие договоренности с Москвой. Впрочем, запрошедшие с выборов полтора года Вашингтон так и не удосужился предоставитьникаких доказательств, подтверждающих голословные обвинения американскойстороны.