В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные
требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель
президента России по вопросам международного сотрудничества в области
информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова
американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов
консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии
невмешательства России в выборы.
В Москве не собираются выполнять чьи-либо ультимативные
требования и делать односторонние заявление. Об этом заявил спецпредставитель
президента России по вопросам международного сотрудничества в области
информационной безопасности, дипломат Андрей Крутских. Таким образом он прокомментировал слова
американского посла Джона Хантсмана о том, что Вашингтон готов
консультироваться с Москвой по вопросам кибербезопасности при условии
невмешательства России в выборы.
По словам сотрудника МИДа, если Хантсман ждет подобных
гарантий, то он "ошибся страной". Крутских подчеркнул, что Москва не
собирается делать никаких односторонних заявлений и признавать вину за некие
инциденты, к которым она не имеет никакого отношения. Об этом дипломат заявил в
интервью изданию .
При этом американская сторона, подчеркнул Крутских, ссылаясь
на данные СМИ в самих США, вмешивались в дела иностранных государств минимум 85
раз. В числе этих стран значится и Россия, добавил сотрудник
внешнеполитического ведомств
"Если о чем-то договариваться, то только о взаимных
гарантиях. А лучше – об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже
много лет предлагает Россия", – сказал Крутских. По его словам, выполнять
чьи-либо ультиматумы и требования Россия не будет, пишет .
И без того непростые отношения двух стран осложнились
выборов президента США в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от
Республиканской партии Дональд Трамп. В Вашингтоне заявили, что Москва якобы
вмешивалась в предвыборную кампанию, в том числе посредством хакерских атак на базы
данных Демократической партии, из-за чего достоянием общественности стала
переписка кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
Россия неоднократно подчеркивала свою непричастность к
подобным манипуляциям. В отношении предполагаемого вмешательства в выборы
Конгресс США начал расследование. Американские парламентарии полагают, что
окружение Трампа могло иметь некие договоренности с Москвой. Впрочем, за
прошедшие с выборов полтора года Вашингтон так и не удосужился предоставить
никаких доказательств, подтверждающих голословные обвинения американской
стороны.