Финальные игры проходили с 15 по 21 апреля 2018 года в подмосковном городе Дмитров.

Хоккеисты из муромского клуба «Кристалл» заняли первое место во всероссийских соревнованиях «Золотая шайба» среди спортсменов 2007-2008 гг.р.Финальные игры проходили с 15 по 21 апреля 2018 года в подмосковном городе Дмитров. Соперниками муромских хоккеистов в борьбе за первое место была команда «Акулы» из Краснодарского края.В основное время игра закончилась – ничьей – 2:2. Однако по булитам (штрафным броскам) «Кристалл» выиграл со счётом 2:1.Всего в турнире участвовали более 700 команд со всей России, в Дмитрове собрались 64 лучшие команды страны.