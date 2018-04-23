В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчик

В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчикНа улице Свердлова в Костроме водитель автомобиля LADA Granta снес светофор.Авария произошла в районе дома №27/10. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, на участке дороги столкнулись две отвечественных легковушки - LADA Granta и LADA Priora. В результате первый автомобиль отбросило на светофор. От удара он сломался и упал.В результате ДТП травмы получил четырехлетний ребенок, который находился в машине. Полиция проводит проверку по данному факту.