Пожилая женщина рассказала, что вечером ей на городской телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее племянник подозревается в совершении преступления...

В районе Вешняки сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки.В службу «102» с сообщением обратилась 80-летняя пенсионерка, проживающая в одном из домов по Кетчерской улице. Потерпевшая рассказала, что вечером ей на городской телефон позвонил неизвестный. Он сказал, что ее племянник подозревается в совершении преступления, а для того, чтобы избежать уголовной ответственности, необходимо передать 30 тысяч рублей. Спустя некоторое время к подъезду дома приехал мужчина, которому она передала денежные средства. Позднее пожилая женщина позвонила родственнику и узнала, что с ним все в порядке. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Красный Казанец. Им оказался 30-летний приезжий, работавший водителем такси. Мужчина забрал деньги и, с его слов, переслал на банковский счет заказчика.По данному факту следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание возможных соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73