В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в понедельник, 23 апреля, состоится выездное заседание Совета Госдумы. На повестке дня – реализация крупных инвестиционных проектов в России на примере Ямал СПГ.

В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)в понедельник, 23 апреля, состоится выездное заседание Совета Госдумы. Наповестке дня – реализация крупных инвестиционных проектов в России на примере"Ямал СПГ".Возглавит думскую делегацию спикер нижней палатыВячеслав Володин. Кроме того, в заседании примут участие первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикерОльга Епифанова, руководители парламентских фракций – Сергей Неверов, ВладимирЖириновский и Сергей Миронов.На Ямал также прибудут главы комитетов нижней палаты потранспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельнымотношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а такжепо региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока."Совет Думы обсудит вопрос реализации крупныхинвестиционных проектов на примере "Ямал СПГ", – говорится всообщении пресс-службы нижней палаты. Вместе с парламентариями в обсуждении приметучастие руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представителикомпании "Новатэк".Парламентарии проведут расширенное рабочее совещание,посвященное развитию крупных промышленных и инфраструктурных проектов варктической зоне России на примере Ямала. Как ожидается, законодателиознакомятся с работой завода по сжижению природного газа и электростанции,обслуживающей производство "Ямал СПГ". Кроме того, депутаты посетятморской порт.Проект "Ямал СПГ" реализуется за полярным кругомна базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Строительство предприятия посжижению природного газа ведется в три очереди. Первая линия была запущена вдекабре прошлого года, в мероприятии принял участие президент России ВладимирПутин. Вторая линия войдет в строй уже в этом году, третья – в следующем.Согласно плановым показателям, завод ежегодно будетпроизводить более 16 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и около1,2 миллиона тонн газового конденсата. Продукция будет поставляться наевропейские рынки, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.