В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
в понедельник, 23 апреля, состоится выездное заседание Совета Госдумы. На
повестке дня – реализация крупных инвестиционных проектов в России на примере
Ямал СПГ.
В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)
в понедельник, 23 апреля, состоится выездное заседание Совета Госдумы. На
повестке дня – реализация крупных инвестиционных проектов в России на примере
"Ямал СПГ".
Возглавит думскую делегацию спикер нижней палаты
Вячеслав Володин. Кроме того, в заседании примут участие первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикер
Ольга Епифанова, руководители парламентских фракций – Сергей Неверов, Владимир
Жириновский и Сергей Миронов.
На Ямал также прибудут главы комитетов нижней палаты по
транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.
"Совет Думы обсудит вопрос реализации крупных
инвестиционных проектов на примере "Ямал СПГ", – говорится в
сообщении пресс-службы нижней палаты. Вместе с парламентариями в обсуждении примет
участие руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представители
компании "Новатэк".
Парламентарии проведут расширенное рабочее совещание,
посвященное развитию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в
арктической зоне России на примере Ямала. Как ожидается, законодатели
ознакомятся с работой завода по сжижению природного газа и электростанции,
обслуживающей производство "Ямал СПГ". Кроме того, депутаты посетят
морской порт.
Проект "Ямал СПГ" реализуется за полярным кругом
на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Строительство предприятия по
сжижению природного газа ведется в три очереди. Первая линия была запущена в
декабре прошлого года, в мероприятии принял участие президент России Владимир
Путин. Вторая линия войдет в строй уже в этом году, третья – в следующем.
Согласно плановым показателям, завод ежегодно будет
производить более 16 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) и около
1,2 миллиона тонн газового конденсата. Продукция будет поставляться на
европейские рынки, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.