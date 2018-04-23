Воспоминания из детства остаются с нами на всю жизнь. Будут ли они счастливыми – во многом зависит от родителей. Специалисты подготовили советы, которые помогут взрослым укрепить психическое здоровье ребенка и всей семьи.
Воспоминания из детства остаются с нами на всю жизнь. Будут ли они счастливыми – во многом зависит от родителей. Специалисты подготовили советы, которые помогут взрослым укрепить психическое здоровье ребенка и всей семьи.
Происходящее дома оказывает долгосрочное
воздействие на развитие ребенка и его психическое здоровье. То, как родители
общаются друг с другом, играет одну из решающих ролей в благополучии их чада и
влияет на все сферы его жизни.
Домашние перепалки могут, на первый
взгляд, и не оказать влияния на ребенка. Однако если родители часто кричат и
злятся друг на друга, то у малыша возникнут серьезные проблемы.
Проведенные в разных странах многолетние
исследования показывают, что уже в возрасте шести месяцев у детей
вырабатывается гормон стресса на фоне конфликтной обстановки в доме. Помимо
этого существует вероятность нарушения развития головного мозга, расстройства
сна, депрессии и других серьезных проблем.
Ситуация, когда женщина что-то решает в
отношении ребенка одна, без мужа, недопустима, считают эксперты. По их мнению,
папа должен разбираться в том, как кормить ребенка, и как одевать, не хуже, чем
его супруга.
Обеспечение психического благополучия
матери – главная задача кормильца, заявляют специалисты. Именно он обязан
расставить точки над “i” в отношениях с родственниками и соседями, пишет на
своей странице в Facebook общественная деятельница Ульяна Супрун.
Не менее важную роль играет состояние
здоровья мамы. Психологи говорят, что папа должен "отбить" всех и
позволить ей заняться своими личными делами – поесть или сходить на прогулку.
Также эксперты убеждены, что семья должна
жить не интересами своего чада, а интересами каждого из близких людей.
Счастливый ребенок – это ребенок, у которого мама и папа находят время для
того, чтобы любить друг друга.