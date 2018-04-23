Воспоминания из детства остаются с нами на всю жизнь. Будут ли они счастливыми – во многом зависит от родителей. Специалисты подготовили советы, которые помогут взрослым укрепить психическое здоровье ребенка и всей семьи.

Воспоминания из детства остаются с нами на всю жизнь. Будут ли они счастливыми – во многом зависит от родителей. Специалисты подготовили советы, которые помогут взрослым укрепить психическое здоровье ребенка и всей семьи.Происходящее дома оказывает долгосрочноевоздействие на развитие ребенка и его психическое здоровье. То, как родителиобщаются друг с другом, играет одну из решающих ролей в благополучии их чада ивлияет на все сферы его жизни.Домашние перепалки могут, на первыйвзгляд, и не оказать влияния на ребенка. Однако если родители часто кричат излятся друг на друга, то у малыша возникнут серьезные проблемы.Проведенные в разных странах многолетниеисследования показывают, что уже в возрасте шести месяцев у детейвырабатывается гормон стресса на фоне конфликтной обстановки в доме. Помимоэтого существует вероятность нарушения развития головного мозга, расстройствасна, депрессии и других серьезных проблем.Ситуация, когда женщина что-то решает вотношении ребенка одна, без мужа, недопустима, считают эксперты. По их мнению,папа должен разбираться в том, как кормить ребенка, и как одевать, не хуже, чемего супруга.Обеспечение психического благополучияматери – главная задача кормильца, заявляют специалисты. Именно он обязанрасставить точки над “i” в отношениях с родственниками и соседями, пишет насвоей странице в Facebook общественная деятельница Ульяна Супрун.Не менее важную роль играет состояниездоровья мамы. Психологи говорят, что папа должен "отбить" всех ипозволить ей заняться своими личными делами – поесть или сходить на прогулку.Также эксперты убеждены, что семья должнажить не интересами своего чада, а интересами каждого из близких людей.Счастливый ребенок – это ребенок, у которого мама и папа находят время длятого, чтобы любить друг друга.