Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Такое решение политик принял под давлением народного протеста: массовые акции продолжаются в Ереване с 13 апреля.
<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-narodnyj-gnev-smel-premera-armenii-.html" target="_blank">Народный гнев смел премьера Армении </a> - Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Такое решение политик принял под давлением народного протеста: массовые акции продолжаются в Ереване с 13 апреля.
[url=http://33live.ru/novosti/23-04-2018-narodnyj-gnev-smel-premera-armenii-.html]Народный гнев смел премьера Армении [/url] - Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Такое решение политик принял под давлением народного протеста: массовые акции продолжаются в Ереване с 13 апреля.