Преподаватель в театральном вузе - студенту-компьютерщику:
- Нежность надо изобразить! Нежность! А не эту идиотскую ухмылку!
Ну,представьте, что вы смотрите на монитор с OS/2. Хорошо. Вот так лучше.А теперь представьте на мониторе Юникс. Браво! Отлично! Сам Станиславский был бы доволен.
А теперь изобразите чувство негодования. Опять не получается. Хорошо. Представьте на мониторе Windows 95.Я просил негодование, а не взрыв бешенства. Ладно. Тогда представьтена мониторе Windows 3.11. Это скепсис, а не негодование. Представьте тогда Windows NT. Мне не нужна ласковая улыбка! Мне, нужно негодование! Ну, давайте вообразим на мониторе Internet Exрlorer. О! Негодованиесыграно отлично.
Ну, и наконец, сами изобразите мне какое-нибудьчувство, представив на экране Лекс
еще анекдот!