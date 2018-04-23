Нападающий юниорской сборной России по хоккею, 18-летний Павел Ротенберг выдал худший показатель полезности. У него самый плохой результат в своей команде на юниорском чемпионате мира.

Нападающий юниорской сборной России похоккею, 18-летний Павел Ротенберг выдал худший показатель полезности. У негосамый плохой результат в своей команде на юниорском чемпионате мира.Сын миллиардераи председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга,выступающий в российской команде под номером "десять", заработал -2 балла попоказателю "плюс/минус". Наиболее полезным игроком стал Кирилл Марченко(показатель полезности "+4").Такаястатистика представлена на официальном сайте Международной федерации хоккея нальду. "Плюс/минус" представляет собой разность заброшенных и пропущенных командойшайб во время пребывания того или иного хоккеиста на льду. Чемпионат мира средиюниоров проходит в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля.Отметим, что двоюродный брат Павла – защитник футбольного клуба"Локомотив" Борис Ротенберг-младший. Про негоговорят, что это единственный профессиональный футболист в мире, который играетне из-за денег. Еще говорят, что во всех командах, где оказываетсяРотенберг-младший, решаются финансовые проблемы.В ежегодном списке самых богатых семей России Forbes за 2017 год Ротенберги на второмместе. Суммарное состояние семьи на тот момент составляло 4,2 миллиардадолларов. Существенную часть капитала братья Аркадий и Борис получили нагосударственных подрядах и заказах от "Газпрома".