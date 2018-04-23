Режиссерский дебют Данилы Козловского Тренер стал лидером российского проката по итогам выходных. 21 и 22 апреля фильм собрал огромную сумму.

Режиссерский дебют Данилы Козловского"Тренер" стал лидером российского проката по итогам выходных. 21и 22 апреля фильм собрал огромную сумму.Сумма кассовых сборов картинысоставила более 320 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com. На втором месте оказался фантастический боевик"Рэмпейдж", а третье место в рейтинге занял фантастический фильм"Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга.Отметим, что Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителемглавной роли фильма "Тренер". Ранее он угодил в скандал из-за своегонеосторожного высказывания в адрес россиян, которые раскритиковали трейлер его ленты. После этого на него обрушился еще больший шквал негатива.Напомним, ДанилаКозловский пожаловался СМИ на хамство и озлобленность соотечественников. "Дерьмолетит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количестваненависти я вообще не ожидал", – посетовал артист. При этом он добавил,что иностранцы ролик хвалили, округлив глаза.Российская премьера"Тренера" состоялась 19 апреля. В ленте, помимо Козловского, снялисьВладимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.