Режиссерский дебют Данилы Козловского
Тренер стал лидером российского проката по итогам выходных. 21
и 22 апреля фильм собрал огромную сумму.
Режиссерский дебют Данилы Козловского
"Тренер" стал лидером российского проката по итогам выходных. 21
и 22 апреля фильм собрал огромную сумму.
Сумма кассовых сборов картины
составила более 320 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com. На втором месте оказался фантастический боевик
"Рэмпейдж", а третье место в рейтинге занял фантастический фильм
"Первому игроку приготовиться" Стивена Спилберга.
Отметим, что Козловский выступил продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем
главной роли фильма "Тренер". Ранее он угодил в скандал из-за своего
неосторожного высказывания в адрес россиян, которые раскритиковали трейлер его ленты. После этого на него обрушился еще больший шквал негатива.
Напомним, Данила
Козловский пожаловался СМИ на хамство и озлобленность соотечественников. "Дерьмо
летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества
ненависти я вообще не ожидал", – посетовал артист. При этом он добавил,
что иностранцы ролик хвалили, округлив глаза.
Российская премьера
"Тренера" состоялась 19 апреля. В ленте, помимо Козловского, снялись
Владимир Ильин, Андрей Смоляков и Ольга Зуева.