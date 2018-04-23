Известный певец Игорь
Николаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителя
Владимира Высоцкого Никиты. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото.
Известный певец Игорь
Николаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителя
Владимира Высоцкого Никиты. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото.
"Какая прекрасная семья у
Никиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб "Гнездо
глухаря". Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича,
самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!", – написал
музыкант в соцсети. Судя по всему, девочка уже пытается пойти по стопам знаменитого
деда.
Подписчики артиста отметили, что малышка очень похожа
на Владимира Высоцкого. "Дедушкин взгляд у Нины! Это
потрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается",
"Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку",
"Мне кажется у малышки дедушкины глаза или взгляд...", "Так вот кому передался
талант и внешность!", "Взгляд точно дедушкин!", – прокомментировали снимок фолловеры.
На фото Никита Высоцкий
обнимает сидящую у него на коленях дочурку. А расположившийся рядом Игорь
Николаев указывает девочке в сторону фотографа.
Напомним, у Владимира Высоцкого двух сыновей – Аркадий
и Никита. У первого пятеро детей: Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария. У
Никиты Высоцкого растут двое сыновей – Даниил и Семен и дочка Нина.
В декабре прошлого года со старшим сыном Высоцкого Аркадием
произошло ЧП. Он был
доставлен в одну из столичных больниц после того, как упал возле Дома кино на
улице Васильевская. Мужчина споткнулся о железную цепочку, и разбил нос.