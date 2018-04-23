Известный певец Игорь Николаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителя Владимира Высоцкого Никиты. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото.

Известный певец ИгорьНиколаев поделился эмоциями после общения с семьей сына поэта, актера и исполнителяВладимира Высоцкого Никиты. Он опубликовал на своей странице в Instagram совместное трогательное фото."Какая прекрасная семья уНикиты Высоцкого! Пришли на концерт моего дружка Димы Харатьяна в клуб "Гнездоглухаря". Мне очень понравилась Нина, внучка Владимира Семеновича,самостоятельная и уже сочиняет песни!!! Дай Бог ей счастья!", – написалмузыкант в соцсети. Судя по всему, девочка уже пытается пойти по стопам знаменитогодеда.Подписчики артиста отметили, что малышка очень похожана Владимира Высоцкого. "Дедушкин взгляд у Нины! Этопотрясающе! Вся сила духа в глазах. Слава Богу, что семейное древо разрастается","Дай Бог, чтобы в своего талантливого дедушку","Мне кажется у малышки дедушкины глаза или взгляд...", "Так вот кому передалсяталант и внешность!", "Взгляд точно дедушкин!", – прокомментировали снимок фолловеры.На фото Никита Высоцкийобнимает сидящую у него на коленях дочурку. А расположившийся рядом ИгорьНиколаев указывает девочке в сторону фотографа.Напомним, у Владимира Высоцкого двух сыновей – Аркадийи Никита. У первого пятеро детей: Наталья, Владимир, Никита, Михаил и Мария. УНикиты Высоцкого растут двое сыновей – Даниил и Семен и дочка Нина.В декабре прошлого года со старшим сыном Высоцкого Аркадиемпроизошло ЧП. Он былдоставлен в одну из столичных больниц после того, как упал возле Дома кино наулице Васильевская. Мужчина споткнулся о железную цепочку, и разбил нос.