Третий сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заставил потесниться своих именитых родственников. В очереди на британский престол он подвинул своего родного дядю.

Третий сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма заставилпотесниться своих именитых родственников. В очереди на британский престол он подвинулсвоего родного дядю.Кейт Миддлтон и Принц Уильям стали родителями в третий раз. Ещене известно имя ребенка, однако уже обсуждается вопрос, какой пункт в спискенаследников на королевский трон займет новый член семьи.Отметим, что первым в очереди на престол был и остаетсястарший сын королевы Елизаветы Чарльз, принц Уэльский. На втором месте расположилсясчастливый отец новорожденного Принц Уильям.На третьем старший брат малыша – четырехлетний Джордж, четвертыйпункт принадлежит его старшей сестре, двухгодовалой принцессе Шарлотте. А вотпятым в очереди на престол стал сам новорожденный, спихнув при этом своегодядю принца Гарри на шестую строчку в очереди на трон.Герцог Йоркский, Принц Эндрю, второй сын королевы, которыйпри рождении был на втором месте в очереди, переместится на седьмое место, аего дочери Принцессы Беатрис и Евгения займут восьмое и девятое местасоответственно.Как писали Dni.Ru, 23 апреля герцогиню Кембриджскуюдоставили в больницу Святой Марии в Паддингтоне. Это муниципальное учреждение счастным отделением, предназначенным для специальных пациентов. Роды прошлинормально, новорожденный весит примерно 3,8 кг. Это уже третий ребеноккоролевской четы. Ранее британский принц говорил журналистам, что будетнастаивать на имени Джек, но официальная информация на этот счет пока не была озвучена.