В Великобритании заговорили об очередной
сенсации по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипали и его дочери Юлии. Якобы к инциденту причастен жених дочери
беглого предателя Степан Викеев. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр
Михайлов назвал подобные сообщения очередной и очевидной глупостью.
В Великобритании заговорили об очередной
"сенсации" по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея
Скрипали и его дочери Юлии. Якобы к инциденту причастен жених дочери
беглого предателя Степан Викеев. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр
Михайлов назвал подобные сообщения "очередной и очевидной глупостью".
По версии ряда британских СМИ, Викеев и его мать Татьяна
пропали сразу после отравления Скрипалей в Солсбери в начале марта. При этом
тот факт, что потенциальный "отравитель" ранее работал в
"Институте проблем безопасности", который принадлежит его матери, по
мнению журналистов подтверждает причастность Викеева к отравлению Скрипалей.
По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике,
генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, распространяемые
британскими СМИ сообщения – "очередная и очевидная глупость". Он
отметил, что слово "безопасность" можно использовать в широком смысле
и во многих сферах – пищевой, строительной, космической и прочих. "Судя по
всему, когда Великобритания слышит слово “безопасность”, она сразу увязывает её
с Федеральной службой безопасности", – сказал эксперт в эфире .
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в
бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона.
Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшие
были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием
"Новичок".
Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву и выслал 23
российских дипломатов. Однако позже выяснилось, что отравляющее вещество,
использованное для атаки на Скрипалей, патентовалось и производилось в США. Об
этом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия
(ОЗХО) Александр Шульгин. Он отметил, что патент был выдан еще несколько лет
назад.
Шульгин также поведал о запросе американского патентного
ведомства, которое датируется 1 декабря 2015 года. Представители Соединенных
Штатов просили проверить, не является ли вторичным изобретенная американскими
учеными пуля с отделением для отравляющих веществ.