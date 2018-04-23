В Великобритании заговорили об очередной сенсации по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипали и его дочери Юлии. Якобы к инциденту причастен жених дочери беглого предателя Степан Викеев. Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал подобные сообщения очередной и очевидной глупостью.

В Великобритании заговорили об очередной"сенсации" по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ СергеяСкрипали и его дочери Юлии. Якобы к инциденту причастен жених дочерибеглого предателя Степан Викеев. Генерал-майор ФСБ в отставке АлександрМихайлов назвал подобные сообщения "очередной и очевидной глупостью".По версии ряда британских СМИ, Викеев и его мать Татьянапропали сразу после отравления Скрипалей в Солсбери в начале марта. При этомтот факт, что потенциальный "отравитель" ранее работал в"Институте проблем безопасности", который принадлежит его матери, помнению журналистов подтверждает причастность Викеева к отравлению Скрипалей.По мнению члена Совета по внешней и оборонной политике,генерал-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, распространяемыебританскими СМИ сообщения – "очередная и очевидная глупость". Онотметил, что слово "безопасность" можно использовать в широком смыслеи во многих сферах – пищевой, строительной, космической и прочих. "Судя повсему, когда Великобритания слышит слово “безопасность”, она сразу увязывает еёс Федеральной службой безопасности", – сказал эксперт в эфире .Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены вбессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от Лондона.Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что пострадавшиебыли отравлены нервно-паралитическим веществом под названием"Новичок".Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву и выслал 23российских дипломатов. Однако позже выяснилось, что отравляющее вещество,использованное для атаки на Скрипалей, патентовалось и производилось в США. Обэтом заявил постпред России при Организации по запрещению химического оружия(ОЗХО) Александр Шульгин. Он отметил, что патент был выдан еще несколько летназад.Шульгин также поведал о запросе американского патентноговедомства, которое датируется 1 декабря 2015 года. Представители СоединенныхШтатов просили проверить, не является ли вторичным изобретенная американскимиучеными пуля с отделением для отравляющих веществ.