Внук Аллы Пугачевой Никита на светских мероприятиях все чаще появляется один, а его супруга Алена Краснова не публикует свежие фото в Instagram. Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе.

Внук Аллы Пугачевой Никита на светских мероприятиях все чащепоявляется один, а его супруга Алена Краснова не публикует свежие фото в Instagram.Это подогрело слухи о скором пополнении в звездном семействе.Никита Пресняков женился менее года назад, однако поклонникис нетерпением ждут, когда же молодые люди обзаведутся потомством. То там, тотут появляются предположения о беременности Алены.Сплетни рождает подозрительное поведение влюбленных. Красноваперестала сопровождать мужа на тусовках и практически не публикует свежие фотов соцсетях (те, которые были сделаны недавно). Если она и появляется на публике,то в одежде свободного кроя, которая бы легко могла скрыть признаки интересного положения.Также подписчики отметили, что супруга Преснякова набрала нескольколишних килограммов и заметно округлилась несмотря на то, что она очень тщательно следит за питанием изанимается спортом. Некоторые поклонники даже начали поздравлять ее с беременностью, хотя это, вероятно, преждевременно.Как сообщаетнедавно девушка оказалась в больнице, но причину госпитализации не сообщила.Все это только подогрело догадки поклонников о том, что звездная семья ждетприбавления.Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и егоизбранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкете в честьсоздания новой ячейки общества были приглашены 200 человек гостей, в том числеи звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева,Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники,стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей,хотя сам Никита эту информацию опроверг.