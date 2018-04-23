У меня сохранились школьные благодарности родителям за мою учёбу, Похвальный лист за окончание 3-го класса в 70-х годах прошлого столетия, Почётные грамоты в студенческие годы и другие ..

У меня сохранились школьные благодарности родителям за мою учёбу, Похвальный лист за окончание 3-го класса в 70-х годах прошлого столетия, Почётные грамоты в студенческие годы и другие «раритеты». Они нужны кому-нибудь? Кому-то интересны? Или они в эпоху электронных документов ценны только владельцам?Ю Нефёдова, Гусь-ХрустальныйУ владимирцев ещё есть шанс увидеть подлинники печатных бланков прошлой эпохи: аттестатов, свидетельств, наградных листовВыставка редких образцов бланков и документов об обучении и поощрениях Российского государства XVIII-XX веков продолжит работу весь апрель и первую декаду мая.В чём отличие?В департаменте образования администрации Владимирской области и во Владимирском институте развития образования продолжает работу уникальная выставка оригиналов печатных бланков похвальных грамот, аттестатов и свидетельств об окончании разных учебных заведений из собрания Киржачской типографии, одной из старейших в области.В конце прошлого года редчайшие экспонаты были представлены в Минобрнауке, тогда выставка вызвала небывалый интерес, став значимым событием в перенасыщенной предпраздничной программе столицы. Экспозиция настолько понравилась министру Ольге Васильевой, что продолжительность её работы увеличили вдвое. Тогда же организаторы выставки – киржачские полиграфисты решили сделать её передвижной, а значит – более доступной для широкого круга не только столичных зрителей.Во Владимире удивительная коллекция разместилась на 2-х площадках: в областном департаменте образования на Комсомольской, д. 1 – здесь выставили наиболее старинные бланки, в здании ВИРО на проспекте Ленина 8 «а» - более современные экспонаты.Документы, которые когда-то принадлежали реальным людям - учёным, педагогам, врачам, очень отличаются от тех, что россияне получают сегодня. Иное оформление и содержание, нередко и размер - на выставке представлены документы большого и огромного формата. Хранить такие документы тоже надо было по-особому. На выставке можно увидеть бланки, хранившиеся в специальном тубусе-чехле, опечатанном сургучом.Начальник отдела общего образования департамента Игорь Мальгин, знакомясь с экспозицией, с удивлением увидел с детства знакомый бланк: - У нас в семье долгие годы хранится свидетельство об окончании учебного заведения, выданное в конце XIX века моей прабабушке, жившей в Муроме. Оно очень большое, и сберечь его в хорошем состоянии можно было, только повесив на стену в раме или свернув в рулон. Мы хранили документ в свёрнутом виде. Сотрудники Киржачской типографии сделали важное дело, собрав, сохранив эти редкие образцы документов и сделав их доступными для ознакомления.Один из замыслов организаторов выставки – показать современникам, что полностью переходить на цифровые документы в сфере образования не стоит.Где их находят?Генеральный директор ОАО «Киржачская типография» Евгений Федоров, меценат, человек увлечённый историй не только родного края, но и традициями полиграфии убеждён: - Бланки, документы, которые выдавали детям и взрослым, несли очень серьезную поощрительную нагрузку. Посмотрите, как они красиво оформлены, человек гордился им, когда приносил их домой. Мы хотим, чтобы в первую очередь сохранилась традиция.Самые древние документы киржачской коллекции относятся ко второй четверти XVIII века. К примеру, документ, аналога которому в наши дни нет - мастерское управное дозволение 1875 года, дававшее владельцу право заниматься ремеслом, или свидетельство об образовании, выданное матросу в Кронштадте накануне Первой мировой войны. Ещё одна находка: образовательный бланк Временного правительства, служивший и удостоверением личности.Впечатляет художественное оформление бланков: цветочные орнаменты, фотографии венценосных особ, тематические картинки и гербы.Сотрудники Киржачской типографии более 2-х лет собирают подобные образцы полиграфии. Сейчас коллекция насчитывает около 80 экспонатов. Некоторые образцы приобрели на московской ярмарке увлечений, другие - на аукционах и у коллекционеров по всей России. Кроме несомненной исторической ценности каждого экспоната, аргументом основательности коллекции может служить стоимость некоторых экземпляров среди знатоков - до 50 тысяч рублей.Меняющиеся реалии времени снизили пафос многих документов, доведя их до утилитарности, тем самым изменили и отношение к наградным документам. Письмо от директора, напечатанное на принтере, вряд ли вызовет такое волнение, как вручение глянцевого диплома с позолотой и виньетками, приятно холодящего ладони лауреата.Зачем они нужны?Руководство Киржачской типографии сделало на выставку большие ставки.Финансовый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев не скрывает далеко идущих планов: - Министерству образования и науки стоит призадуматься над тем, как вернуть похвальным листам и грамотам определённый статус. Поскольку достижения учащихся увеличивают шансы на поступление в вузы, влияют на их студенческую карьеру.Созвучна с настроениями полиграфистов и реакция сотрудников Минобра. Директор департамента информационной политики, пресс-секретарь министра образования и науки РФ Андрей Емельянов открыл для себя заново эффект воздействия эстетически выверенного документа: - Когда у тебя перед глазами такая история, такие красивые бланки, расписанные под произведения Николая Васильевича Гоголя или просто высокохудожественной ценности, то начинаешь задумыватьться над тем, что это целая история, целое искусство, направление, которому нужно уделять большое внимание.За каждым экспонатом этой выставки - история обычных людей в контексте истории страны. И документов, как и у их обладателей, есть биография.Выдающийся российский педагог-физик Михаил Наумович Петровский, у которого учились видные советские учёные, и чьим именем названа престижная премия в области образования писал: - Без архива нет истории, без истории нет прогресса. Архивы - хранилища человеческого знания и опыта.Во Владимире выставка документов об образовании из собрания Киржачской типографии вызвала несомненный интерес, и в первую очередь педагогического сообщества. По словам ВРИО директора ВИРО Галины Чикушовой, педагогические работники, руководители школ регионf, приезжающие в институт развития образования, непременно знакомились с удивительной коллекцией.Игорь Мальгин говорит: - Выставку отличают не только редкие образцы документов, но и то, с каким вкусом она оформлена. Это говорит о том внимании, с которым сотрудники типографии относятся к документам. И их профессионализм вызывает доверие.Слова Игоря Петровича подтверждает практика: руководители школ нашей области, после знакомства с образцами высокой полиграфии прошлых эпох, непременно брали с собой буклеты, рассказывающие о сегодняшнем потенциале Киржачской типографии, современное оснащение которой, квалификация специалистов, увлечённых своим делом, позволяют предприятию изготавливать дипломы, почётные грамоты, благодарственные письма в лучших российских традициях.Выставка уже начала путешествие по стране. Уникальные экспонаты вскоре увидят жители Иванова и Ярославля.