Так, в первый день мая гостей ждет интерактивная программа с разнообразными конкурсами, играми и призами.

1 и 2 мая в парке «Дружба» Владимира - открытие весеннее-летнего сезона, 50-го по счету.Так, в первый день мая гостей ждет интерактивная программа с разнообразными конкурсами, играми и призами. Также ребята смогут отправиться в увлекательное путешествие - детский экологический квест «Секрет гусеницы». Затем публика приглашается на концерт с участием любимых артистов. Со сцены выступят: Алексей Молдалиев, дуэт ИванОльга, Сергей Артемьев, дуэт «Небеса», учащиеся Детской школы хореографии и Детской музыкальной школы искусств № 1 г. Владимира.В течение дня посетители парка смогут принять участие в творческих мастер-классах, купить красивые поделки на ярмарке и получить массу впечатлений от разнообразных развлечений.В завершении праздника состоится открытый урок игры на этнических барабанах «НабарабаН» и танцевальная программа для отдыхающих «Хорошее настроение». А начнется праздник в 11-30.Второго числа запланирована культурно-спортивная программа. В этот день любителей спорта и здорового образа жизни ждут мастер-класс по суставной гимнастике, дыхательным практикам, цигуну и скандинавской ходьбе, тренировка по функциональной подготовке и народные забавы с конкурсами и подарками.