Националисты готовы разорвать певицу. Что не делает им чести, конечно. Ведь музыка – выше склок и дрязг.

Националисты готовы разорвать певицу. Что не делает им чести, конечно. Ведь музыка – выше склок и дрязг.Музыка – вне политики. Именно так, видимо, размышлял режиссер финала шоу "Голос. Дети" на Первом канале, когда придумал красивый номер Пелагее и членам ее команды на народную украинскую песню "Цвіте терен". Композицию вместе со звездным наставником спели Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля, Эден Голан. При это все они были одеты в вышиванки, а головы девушек украшали веночки.Видео на эту песню за два дня посмотрело 259 тысяч зрителей. Но если российская публика была в восторге от красоты голосов и постановки, то украинские националисты прокляли Валерию. "Росіянизаспівали людською мовою. А але все рівно криво,руськачелюсть дає про себе знати. Цікаво як жеш вони так заспівали українською мовою , коли ненавидять все українське , собаки москальські на своєму собачому гавкайте!" ("Россияне запели людским языком. Но все равно криво – русская челюсть дает о себе знать. Зачем же они запели на украинском языке, когда ненавидят все украинское, собаки москальские, на своем собачьем гавкайте"), "Не вірю я тим данайцям, хоч і у віночках. Цинізм і нещирість Пєлагєї вражає. Пєлагєя внесена у список недругів України на сайті Миротворець" ("Не верю я этим данайцам, хоть и в веночках. Цинизм и неискренность Пелагеи зашкаливает. Пелгаея внесена в список врагов Украины на сайте "Миротворец") – пишут украинцы в комментариях к видео.Напомним, что Пелагее запрещен въезд на Украину по нескольким пунктам. "Сознательное нарушение государственной границы Украины. Отрицание российской агрессии, поддержка оккупационного режима. С нарушением украинского законодательства гастролировала в оккупированном Россией Крыму", – говорится на заблокированном в России экстремистском портале "Миротворец".