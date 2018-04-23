Злоумышленники, взломав дверь дворовой пристройки, проникли в дом, принадлежащий односельчанке и похитили имущество на сумму более 11 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).В ходе расследования установлено, что 3 апреля 2018 года жители поселка Лукново Вязниковского района 24, 25 и 34 лет, в состоянии алкогольного опьянения, взломав дверь дворовой пристройки, проникли в дом, принадлежащий местной жительнице 1955 года рождения и похитили имущество. Злоумышленники знали, что в доме никто не проживает, поэтому они неоднократно возвращались за чужим имуществом, которое продавали, а на вырученные деньги приобретали спиртное, сигареты и продукты питания. В результате своих преступных действий подозреваемые причинили потерпевшей имущественный ущерб на сумму более 11 000 рублей. Учитывая, что единственным источником дохода для потерпевшей является только пенсия, имущественный ущерб для нее является значительным.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников и их местонахождение. Свою вину в совершении кражи имущества обвиняемые признали полностью, раскаялись, добровольно возместили имущественный ущерб, причиненный в результате преступления.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.