В минувшую субботу отличилась и владимирская пловчиха. 16-летняя Анастасия Авдеева завоевала серебро на чемпионате России по плаванию. Он проходил в столице. Второе место Анастасия заняла на дистанции в 200 метров на спине и будучи юниоркой вошла в состав основной национальной сборной.
<a href="http://33live.ru/novosti/23-04-2018-plovchixa-stala-vtoroj.html" target="_blank">Пловчиха стала второй</a> - В минувшую субботу отличилась и владимирская пловчиха. 16-летняя Анастасия Авдеева завоевала серебро на чемпионате России по плаванию. Он проходил в столице. Второе место Анастасия заняла на дистанции в 200 метров на спине и будучи юниоркой вошла в состав основной национальной сборной.
[url=http://33live.ru/novosti/23-04-2018-plovchixa-stala-vtoroj.html]Пловчиха стала второй[/url] - В минувшую субботу отличилась и владимирская пловчиха. 16-летняя Анастасия Авдеева завоевала серебро на чемпионате России по плаванию. Он проходил в столице. Второе место Анастасия заняла на дистанции в 200 метров на спине и будучи юниоркой вошла в состав основной национальной сборной.