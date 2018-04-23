В минувшую субботу отличилась и владимирская пловчиха. 16-летняя Анастасия Авдеева завоевала серебро на чемпионате России по плаванию. Он проходил в столице. Второе место Анастасия заняла на дистанции в 200 метров на спине и будучи юниоркой вошла в состав основной национальной сборной.

В минувшую субботу отличилась и владимирская пловчиха. 16-летняя Анастасия Авдеева завоевала серебро на чемпионате России по плаванию. Он проходил в столице. Второе место Анастасия заняла на дистанции в 200 метров на спине и будучи юниоркой вошла в состав основной национальной сборной.