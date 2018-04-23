Бессменный лидер группы Любэ Николай Расторгуев откровенно рассказал о своем здоровье. Популярный артист прокомментировал все слухи, которые муссируются вокруг него на протяжении последних лет.

Бессменный лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев откровенно рассказал о своем здоровье. Популярный артист прокомментировал все слухи, которые муссируются вокруг него на протяжении последних лет.Николай Расторгуев признался, что каждый раз садясь в самолет, просит "желтую газету". По его словам, артиста мгновенно понимают. Певец высказался о слухах, которые витают вокруг его имени. В частности, Расторгуев прокомментировал информацию о том, будто бы поехал лечиться в Германию, где ему предстоит процедура гемодиализа. "Да плюньте этому журналисту в рожу. Это что за бред?" – возмутился артист.Расторгуев заявил, что замечательно себя чувствует сейчас. "И чувствовал себя всегда", – отметил певец. И все же информация о гемодиализе порядком вывела артиста из себя. "Что за ***? Кто может такую *** написать? Во-первых, я как десять лет уже ничего этого не делаю. Минуточку, чтобы запомнили. Называется гемодиализ. Без этого человек жить не может. Но когда у него произошла операция, трансплантация, никакие гемодиализы тут не нужны. Зачем делать трансплантацию? Чтобы уйти от гемодиализа", – цитирует возмущенного Николая Расторгуева "Ты не поверишь!"Не успокоили артиста и уточняющие вопросы о том, действительно ли он был некоторое время назад госпитализирован чуть ли не со сцены. Тогда якобы у Николая обнаружились проблемы с сердцем. Расторгуев все опроверг. "Ну полная хрень. Меня это дико бесит", – признался расстроенный исполнитель.Бессменный лидер группы "Любэ" высказался и о том, будто приобрел недвижимость в немецком городе-курорте Баден-Баден по соседству с продюсером Игорем Матвиенко. Якобы апартаменты обошлись артисту в 30 миллионов рублей. "Я не живу в Баден-Бадене. Кто вам такое сказал? Бред какой-то", – высказался Расторгуев. Однако он отметил, что несколько раз бывает в этом городе, но живет он в престижном поселке в Подмосковье.